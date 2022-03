Delphine Jubillar : cet initié qui met les pieds dans le plat, “il y avait quelqu’un dans cette voiture” 

Delphine Jubillar est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n’a donné aucun signe de vie. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n’a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubillar, a été mis en examen pour “homicide volontaire sur conjoint” le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses depuis. Alors que les recherches se poursuivent, c’est Philippe Pressecq qui représente Lolita, la cousine de l’infirmière, qui est récemment sortie du silence. C’est dans les colonnes de la Dépêche ce mardi 29 mars qu’il a évoqué l’enquête et notamment un élément qui mériterait d’être approfondi. Il s’agit de la voiture de Delphine Jubillar qui, selon lui, pourrait être une preuve importante. “La voiture de Delphine qui change de sens de stationnement dans la nuit et la condensation sur la vitre sont pour moi les éléments les plus graves“, a-t-il d’abord expliqué. Selon ses propos, ces éléments mettent en avant le fait qu’il y avait “quelqu’un dans cette voiture quelques heures avant l’arrivée des premiers gendarmes“, assure-t-il. Depuis le début, cette voiture a posé problème et Emmanuelle Franck, qui représente Cédric Jubillar, avait expliqué que, selon l’endroit d’où l’on venait, on pouvait se garer “dans deux sens différents“. Faut-il se pencher à nouveau sur cette piste ?

Depuis le début de cette affaire, c’est Cédric Jubillar qui est constamment pointé du doigt. Le père de famille ne cesse de clamer son innocence mais, selon Philippe Pressecq, il y a de nombreux éléments à prendre en compte. “On recherche toujours le corps de Delphine et il n’y a pas de scène de crime. On sait aussi que Delphine était la femme de sa vie”, a-t-il d’abord affirmé. Selon lui, la demande de divorce de la jeune femme l’aurait fait “dévisser” et il aurait ainsi été “désespéré quand il a senti qu’elle lui échappait“. L’avocat précise, sans aucun doute, que cela pourrait être un “mobile puisqu’il n’a pas supporté que sa femme puisse le quitter”. Pour Philippe Pressecq, la culpabilité du père de famille ne fait aucun doute : “Il voudra peut-être libérer sa conscience un jour, c’est en tout cas ce que souhaitent les proches de Delphine, comme sa cousine que je représente“, a-t-il assuré avant d’ajouter : “Il est indéniable que Cédric Jubillar doit rester en prison”. Pour lui, cette détention est bénéfique puisqu’elle a pour but de “conserver les preuves et les indices le temps de cette enquête, d’éviter toutes formes de pressions sur des témoins et d’empêcher des troubles à l’ordre public“. A ce jour, le corps de Delphine Jubillar reste introuvable et, comme le rappelle l’avocat, “aucune autre piste n’a permis d’identifier un suspect“, a-t-il conclu.

Cédric Jubillar : va-t-il retrouver sa liberté prochainement ?

Pour Philippe Presscq, il y a des éléments qui mettent en avant la culpabilité de Cédric Jubillar. Dans les colonnes du média, il a évoqué des “petits morceaux de vérité accumulés par les juges, comme les mensonges de Cédric Jubillar, les menaces de mort contre sa femme, en disant qu’il allait l’enterrer et qu’on ne la retrouvera jamais“. Des menaces prises très au sérieux mais qui n’ont, pour l’instant, pas permis de découvrir ce qui a pu arriver à Delphine Jubillar. De son côté, le père de famille enchaîne les demandes de remise en liberté, toutes rejetées à ce jour. Toutefois, ses avocats affirment ne pas perdre espoir et ils vont continuer d’en faire, tant que leur client ne sera pas libéré. Pour rappel, Cédric Jubilar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

