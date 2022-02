 Delphine Jubillar : nouveau revers judiciaire pour son mari Cédric 

Il avait espoir. Delphine Jubillar est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n’a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n’a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubillar. Il a été mis en examen pour “homicide volontaire sur conjoint” le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses depuis. Le père de famille ne cesse de clamer son innocence et espère retrouver sa liberté prochainement. Toutefois, selon les informations publiées par Actu Toulouse ce jeudi 24 février, sa nouvelle demande de remise en liberté a été rejetée. Il s’agit d’un nouveau coup dur pour Cédric Jubillar qui reste donc placé à l’isolement. Lors de sa récente audition, Me Emmanuelle Franck, Jean-Baptiste Alary et Alexandre Martin n’avaient pas hésité à donner leur avis concernant ces différents refus. “L’accusation est en perdition. On a l’impression que les gendarmes jouent au Cluedo. On est en plein délire“, avaient-ils d’abord expliqué. De son côté, la chambre d’instruction de Toulouse insiste sur le fait qu’il y a de nombreux “indices graves et concordants”. Cédric Jubillar sera-t-il bientôt libéré ?

Un coupable idéal ? Rien n’allait plus entre Cédric et Delphine Jubillar. Le couple était en instance de divorce et la jeune femme avait refait sa vie. Une situation insoutenable pour le père de famille qui tentait de la reconquérir à tout prix. Ainsi, aurait-il commis l’irréparable ? Alors qu’il ne cesse de clamer son innocence depuis le départ, des témoignages font surface et laissent penser le contraire. Il y a d’abord celui de Louis, le fils du couple, qui pèse lourd. Lors de son audition, qui n’a pas été filmée, il avait expliqué avoir aperçu ses parents “s’empoigner près du sapin de Noël“. Selon ses propos, Delphine Jubillar portait “un pyjama chat et ses lunettes sur le nez“. Totuefois, le pyjama n’a jamais été retrouvé et une branche des lunettes gisait “sous le canapé dans lequel la jeune femme dormait“, a rappelé Actu Toulouse. Il y a également celui de voisines, qui ont affirmé avoir entendu des “cris de femme stridents“. Toutefois, pour Emmanuelle Franck, cette hypothèse ne tient pas. “Sauf à considérer qu’elle a été agressée alors même qu’elle n’a pas encore envoyé le dernier SMS à son amant, on imagine mal que Delphine ait pu envoyer un SMS à son amant alors même qu’elle venait d’être agressée quelques minutes avant”, a-t-elle expliqué avant d’ajouter : “En tout cas, la teneur du SMS ne le laisse pas penser“. Des indices qui font de Cédric Jubillar le principal suspect. Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Delphine Jubillar : quelles analyses sont encore attendues par les enquêteurs ?

L’enquête se poursuit et selon les informations de Marco, un ancien codétenu de Cédric Jubillar, le père de famille aurait emprunté son véhicule, une “voiture blanche“, comme l’a expliqué le Parisien pour “transporter le corps et le faire disparaître”. Celui-ci est activement recherché par les enquêteurs. Pour rappel, une Peugeot 306, appartenant à une connaissance de Cédric Jubillar, avait été minutieusement analysée et passée au Bluestar. Des traces de sang avaient été révélées et les résultats d’analyse de celles-ci sont attendues pour la fin du mois de mars 2022. Vont-elles être concluantes ?

Cédric Jubillar © Facebook

Cédric Jubillar © Facebook

Cédric Jubillar © Facebook

Cédric Jubillar © Facebook

Cédric Jubillar © Facebook

Cédric Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook