delusione-per-albano-e-romina:-brutta-notizia-in-famiglia

Quelle appena trascorse non sono state delle settimane facili per la famiglia Carrisi che visto finire la storia d’amore tra Yari e la fidanzata Thea Crudi. Ad ufficializzare la fine della loro relazione è stata la stessa Crudi, e delusi dall’addio sarebbero stati anche Albano e Romina.

La coppia nel corso di questa estate ha avuto modo di mostrarsi insieme in varie foto sui social, per poi raccontarsi anche nei salotti televisivi sia da soli che al fianco di Romina Power. Thea Crudi sembrava essere la donna giusta per Yari, l’anima gemella con la quale poter condividere tutto, dalle passioni, agli ideali alle proprie credenze spirituali, quasi come se i due parlassero davvero in toto la stessa lingua.

L’avvio dei progetti lavorativi aveva lasciato intendere anche ai fan della famiglia Carrisi che i due avrebbero potuto essere davvero i degli eredi artistici di Albano e Romina, anche se in un ambito musicale diverso… ma le loro strade si sono divise solo dopo pochi mesi.

La fine di un amore…

Nel corso di queste settimane i fan della coppia avevano notato come la coppia potesse essere in crisi, dato l’assenza di video e foto sui profili social, ma la conferma dell’addio è arrivata da Thea Crudi che a Diva e Donna ha dichiarato: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Quali siano le reali cause della fine del loro amore, al momento, non è ben chiaro ma la giovane arista ha voluto spiegare come lei sia rimasta in ottimi rapporti con tutta la famiglia Carrisi, compreso l’ex compagno con il quale ha vissuto un’intensa relazione.

La reazione di Albano e Romina

Inevitabilmente, ecco che l’attenzione si concentra su Albano e Romina Power che sulla vicenda hanno mantenuto il massimo riserbo. Thea Crudi era stata subito bene accolta in famiglia, tanto che la Power parlava di lei come un angelo al fianco del figlio Yari affermando di essere davvero molto felice di quel nuovo amore per l’uomo.

Yari e Thea con Romina Power, inoltre, hanno condiviso molti viaggi insieme nel corso dell’estate, alla riscoperta della Puglia e concedendosi delle soste anche a Cellino San Marco durante le quali l’artista emiliana ha anche avuto modo di conoscere il grande maestro Mogol.

Chissà, dunque, come avranno reagito Albano e Romina nel veder finire un nuovo sentimento per il figlio Yari… e chissà se il musicista e Thea Crudi, magari trascorso un po’ di tempo, potranno comunque trovare il modo per tendersi di nuovo la mano.

