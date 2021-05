demi-lovato-coming-out:-“sono-una-persona-non-binaria”,-cosa-significa

L’appello dell’attrice e cantante, ex stellina Disney: “Rivolgetevi a me col pronome loro”

Nuovo coming out per Demi Lovato. Dopo aver dichiarato qualche tempo fa di essere pansessuale ora l’attrice ha annunciato su Twitter, con una serie di tweet, di essere una persona non binaria. La 29enne è arrivata a questa definizione dopo aver riflettuto a lungo sulla sua esistenza, sulle sue preferenze e sulla sua vita sentimentale.

Demi Lovato ha spiegato ai suoi follower che da oggi è ufficialmente una persona non binary e cambierà i propri pronomi in “loro”. L’ex stellina Disney ha confidato di aver scelto i pronomi neutri dal punto di vista del genere perché sono quelli che meglio rappresentano la fluidità che sente nella sua espressione di genere.

L’artista statunitense ha inoltre ribadito di aver deciso di fare questa confessione per tutte le persone che nel mondo non riescono ad essere quello che davvero sono per via di pregiudizi e malelingue. Ma cosa significa essere una persona non binaria?

Identificarsi nel genere non-binario significa non riconoscersi nella tradizionale distinzione uomo/donna. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o direttamente “altro”.

L’identità non binaria può essere declinata in molte sfumature, come genderqueer, genderfluid o agender, ed è comune l’idea che il genere non sia unico e fisso, ma fluido ed in continua evoluzione. Ad esempio, ci sono persone non binarie che si definiscono transgender, in quanto non si riconoscono nel sesso assegnatagli alla nascita.

Come si vive una relazione con una persona non binaria? I partner delle persone non-binarie mettono in discussione i propri ruoli e schemi mentali, in favore di un’intimità che celebri e rispetti l’unicità di ciascuno.

La sessualità viene influenzata da questo abbandono dei ruoli tradizionali ed il piacere viene così scoperto nella sua diversità di prospettive.

Al momento Demi Lovato è single. Dopo aver chiuso, a un passo dal matrimonio, la relazione con Max Ehrich l’attrice e cantante si sta concentrando su se stessa, sui suoi obiettivi presenti e futuri. In più Demi si sta impegnando molto nel sociale.