“democracy,-sustainability-and-corporations”:-l’evento-di-the-map-report-e-citizens’-platform-all’unesco-di-parigi

Si avvicina l’appuntamento con “Democracy, sustainability and corporations” , l’evento che The Map Report e Citizens’ Platform presenteranno il 21 febbraio presso l’affascinante Maison de l’UNESCO a Parigi: un dialogo tra esponenti del settore privato italiano e internazionale sulla sostenibilità in ambienti digitali, per permettere alle aziende di gestire il cambiamento all’interno del proprio staff e nei confronti dei clienti.

L’evento si inserisce all’interno della più ampia cornice della Conferenza UNESCO “Towards Guidelines for Regulating Digital Platforms for Information as a Public Good”, che si terrà nella stessa sede dal 21 al 23 febbraio e che rappresenterà una preziosa opportunità per ascoltare accademici, esponenti del settore privato, la società civile, organizzazioni intergovernative provenienti da diverse parti del mondo tracciare delle linee guida utili alla regolamentazione delle piattaforme digitali, con l’obiettivo di sostenere la libertà di espressione e la disponibilità di informazioni affidabili, contrastando così il dilagare della disinformazione e della violenza nella sfera pubblica.

The Map Report e Citizens’ Platform, forti della loro esperienza nel settore della sostenibilità ambientale e sociale, sono felici di portare il proprio contributo con un dialogo volto ad accrescere il valore delle aziende, per guidarle attraverso una delle sfide più urgenti che sono chiamate ad affrontare: migliorare le proprie strategie climatiche e ovviare a un facile paradigma di sostenibilità per convenienza e governare la transizione ecologica gestendone la complessità.

Approfondiremo come e perché Internet e le piattaforme social impattano sui cambiamenti climatici e sugli sforzi di sostenibilità attraverso i fenomeni come il greenwashing, la trasparenza delle istituzioni bancarie e finanziarie, delle multinazionali e delle imprese in generale, insieme a un selezionato gruppo di relatori:

Guilherme Canela de Souza Godoi – Chief, Freedom of Expression and Safety of Journalists Section, UNESCO; Pier Luigi Sacco – Professor, University of Pescara e Senior Researcher, Harvard University;

Luciano Floridi – Professor, University of Oxford and University of Bologna; Elisa Flamini – Sustainability Manager, Green Media Lab; Ricardo Grassi – General Director, Citizens’ Platform on Climate Change and a Sustainable World; Maria Marcellino – Editor, The Map Report; Roberto Razeto – Head of International Affairs, IULM University; Adriano Ieva – European Head of Sales, RBS/NatWest Bank Markets; Oscar Di Montigny – President, Flowe; Massimo Lucidi, Public Affairs – ASSO.IMPRE.DI.A.; Ugo Di Tullio – President, Metamovie; Tommaso Marrocchesi – Entrepreneur.

L’evento avrà luogo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sarà aperto a tutti. I partecipanti avranno l’opportunità di riflettere con altri all’interno della sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite che, più di altri, si occupa dello sviluppo di strumenti di informazione e comunicazione affidabili e governati dall’etica.

Chi volesse partecipare dovrà recarsi presso la sede UNESCO, in Place de Fontenoy, con un po’ di anticipo, per consentire la registrazione e l’ingresso del pubblico.

