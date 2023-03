Dengue: ações de prevenção na cidade e cuidados para evitar a doença

Prudenco e prefeitura intensificam cuidados para conter proliferação do contágio que

já chega em 364 positivados em 2023 Companhia atua nas frentes de trabalho em combate à dengue

Com o período de chuvas na cidade, uma das doenças que mais aumentam é a dengue. Por conta do rápido desenvolvimento das larvas em locais com água parada, os cuidados com a prevenção da doença são de extrema importância, porém infelizmente, não são todos que entendem os riscos que a picada do mosquito possui, e a negligência pela limpeza ao invés de ser combatida, fica ainda mais evidente nesta temporada.

De acordo com dados fornecidos pela secretaria municipal de comunicação de Presidente Prudente, foram confirmados 364 casos de dengue na cidade em 2023 e totalizado 6.1 de IP (Índice de Infestação Predial), classificando o município com risco de surto segundo o Ministério da Saúde, que considera risco IP superior a 4.

Para combater o avanço da doença, a prefeitura municipal por meio da Prudenco (Companhia Prudentina de Desenvolvimento) e em parceria com a Vigilância Epidemiológica iniciou campanhas de conscientização por todo o município, além de intensificar serviços de limpeza que já eram realizados e ajudam a impedir a proliferação do vírus, como mutirões de cata-treco e limpeza.

Mutirão de cata-treco

Média de coleta é de 30 toneladas nas ações de fim de semana

Uma das principais intervenções em Prudente quando o assunto é limpeza é o serviço de cata-treco. A iniciativa, que ocorre normalmente nos bairros da cidade, agora está ocorrendo por meio de mutirões específicos realizados aos fins de semana pela Prudenco.

O trabalho coletivo das equipes iniciou no começo do ano e recolhe materiais insersíveis como móveis velhos, madeiras, galhos de árvores, eletrodomésticos em desuso e recipientes propícios ao acúmulo de água. Desde a área central até locais afastados, os servidores se dividem para atender o máximo de pedidos, e tem como objetivo além de coletar objetos que podem ser possíveis abrigo para os transmissores da dengue, orientar os moradores sobre as consequências do descarte irregular de lixo.

Varrição

Acúmulo de água entre folhas é um dos potenciais criadouros do mosquito da dengue

As folhas e os galhos são um dos ambientes mais comuns para o acúmulo de água. Silenciosa e até um pouco escondida, a reprodução do mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, pode acontecer em pequenas poças e se espalhar rapidamente, sendo necessário uma atenção redobrada a estes espaços.

A varrição dos quintais e calçadas é essencial para evitar a proliferação da doença, e sabendo disso, a Prudenco conta com varredores e margaridas que realizam a varrição das guias e espaços públicos diariamente. A orientação é que os munícipes também ajudem na limpeza e contribuam na varrição da calçada da residência e no descarte correto das folhas em sacos resistentes e bem amarrados.

Cuidados práticos

Passos simples para evitar a transmissão da dengue

Além do trabalho que a Companhia realiza no município, a dengue necessita de um combate em conjunto, e cada cidadão pode se juntar à causa. No dia-a-dia, confira se a caixa d’agua está fechada corretamente; mantenha tonéis, barris ou tanques que possam armazenar líquidos tampados; coloque areia até a borda nos pratinhos de plantas e mantenha as garrafas sempre com a boca para baixo.

A dengue é uma doença séria e precisa de atenção, principalmente em períodos com grande incidência de chuva. Em caso de sintomas como febre alta, dores musculares e nas juntas, falta de apetite, dor de cabeça e mal estar, a orientação é que o cidadão procure a assistência médica mais próxima para receber o atendimento necessário.

Essas e outras dicas sobre a dengue e a importância da limpeza do município você encontra nas redes sociais da Prudenco e no site (https://www.prudenco.com.br/). Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone (18) 3226-0055.

