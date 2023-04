Dengue: SC tem 4 mortes confirmadas e registra, em média, mais de 50 novos casos por dia

Estado investiga se outros quatro óbitos registrados têm relação com a doença transmitida pelo Aedes aegypti. Veja os cuidados. Bem Estar mostra mitos e verdades sobre a dengue

Santa Catarina soma 4 mortes por dengue em 2023, sendo três mulheres e um homem, todos adultos. Boletim divulgado na quarta-feira (29) pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) detalha que outros quatro óbitos são investigados. No Estado, são mais de 4,7 mil casos confirmados doença, média de 52 novos infectados por dia.

Com aumento de casos da doença e alta na demanda hospitalar, o governo de Santa Catarina decretou emergência em saúde. A decisão também busca reformar unidades de saúde que estão em situação precária.

Óbitos confirmados por dengue

Em Santa Catarina, 145 municípios estão infestados com focos de Aedes aegypti. Em três meses, foram identificados 25.105 focos em 215 cidades. A maior parte está localizada na região Oeste (veja a imagem abaixo).

Mapa dos municípios segundo a situação entomológica. Santa Catarina, 2023.

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 – todos podem causar as diferentes formas da doença.

Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.

Principais sintomas:

Febre alta > 38°C

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Mal estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo

A infecção também pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

