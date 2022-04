Denis Brogniart inconsolable : ses confidences déchirantes après la mort de son ami Jean-Pierre Pernaut

Denis Brogniart est toujours dévasté. Plus d’un mois après la mort de Jean-Pierre Pernaut, l’animateur de TF1 a rendu un nouvel hommage bouleversant à celui qui lui a tant appris. Dans les colonnes d’Au Féminin, il se souvient d’un homme qui faisait partie de ses “Pygmalion”, “des gens qui [l’ont] beaucoup conseillé” dans ce métier. “C’est incontestablement le présentateur pour lequel j’ai le plus d’admiration”, a continué le présentateur de Koh Lanta, épaté par Jean-Pierre Pernaut qui pouvait travailler “sans prompteur”, qui a “créé son propre journal”, qui a décidé “du moment où il allait partir”. Proche de l’ancien présentateur du 13 heures de TF1, Denis Brogniart est ensuite revenu sur la maladie qui l’a emporté, le 2 mars 2022, après une rude bataille.

“Malheureusement, il n’avait pas mis toutes les chances de son côté. Mais il le savait, c’est ça qui est terrible”, a ajouté Denis Brogniart au sujet du cancer des poumons dont le journaliste souffrait. Comme de très nombreuses célébrités, l’animateur avait rendu un hommage bouleversant à Jean-Pierre Pernaut après l’annonce de son décès. “Mon cher Jean-Pierre. Tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J’ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé. Tu es d’abord un homme d’une générosité incroyable”, écrivait-il, bouleversé, sur son compte Instagram. Et d’honorer la carrière de son ami : “Tu étais le même quel que soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t’imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. Tu as mis cette philosophie au service de ton métier de journaliste, car tu étais un incroyable journaliste”.

Denis Brogniart : son inquiétude pour ses enfants

Il honoré la mémoire de ce “visionnaire avant d’être un présentateur”, de ce “créateur de contenus avant d’être celui qui les lançait à l’antenne avec proximité et jovialité”. S’il a été aussi bouleversé par la mort de Jean-Pierre Pernaut, c’est parce qu’il a perdu plusieurs proches de cancers. Notamment son papa. “J’ai perdu mon père très jeune. Il était plus jeune que je ne suis aujourd’hui quand il est parti. Il est mort à quarante-neuf ans d’un cancer… Il a toujours été le héros de ma vie, c’était un homme très patriote et très attaché au monde militaire”, confiait-il dans les colonnes de Femme Actuelle. Engagé contre cette maladie, “un fléau”, il essaye d’élever ses enfants pour qu’ils ne touchent jamais une cigarette. “Mais c’est un signe d’indépendance, d’intégration dans un groupe. Mes filles ne fument pas, je les ai peut-être mieux sensibilisées que mon fils”, a-t-il regretté auprès d’Au Féminin.

