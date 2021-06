Denise, Piera Maggio: “Perché vado sempre in tv”, poi svela un segreto

Piera Maggio di nuovo in tv. Dopo Mattino 5 di Federica Panicucci la madre di Denise Pipitone è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, su Rai Uno. La donna non ha nascosto il grande dolore e la sofferenza che prova ormai da quasi venti anni. Piera ha inoltre rimarcato che non è facile portare avanti questa battaglia ma lei è disposta a tutto pur di ritrovare la figlia.

“Il trauma è stato talmente forte che ho pezzi della mia vita che mi mancano, ho vuoti di memoria“, ha dichiarato Piera Maggio su Rai Uno per poi aggiungere: “Siamo mamme e la mia forza è stata dimostrata in tutti questi anni, ma ci sono momenti in cui cedo…”

Piera Maggio ha dichiarato a Storie Italiane senza alcun filtro:

“È difficile portare avanti questa battaglia. Vado avanti fino alla verità. Ho sentito la notizia del bambino ritrovato e ho avuto una gioia immensa. Oggi Denise è la figlia di tutta Italia, ho cercato di far entrare il suo viso nelle case di tutti per fare in modo che la ricerca non si fermasse. Se vengo in tv è solo per lei”

Denise Pipitone e il figlio Kevin

La madre di Denise Pipitone ha poi parlato dell’altro figlio, Kevin, avuto dal marito Toni Pipitone. Il ragazzo, oggi maggiorenne, è sempre stato molto legato alla sorella minore e pure per lui non è stato facile fare a meno della sua compagna di giochi. Nonostante la scomparsa di Denise Piera Maggio ha sempre cercato di darsi forza e coraggio anche per il suo primogenito.

Nei giorni scorsi Piera Maggio ha invitato tutti, tramite i suoi account Facebook e Twitter, a smetterla di giocare con questa vicenda e a fare il possibile per dare un aiuto concreto alla causa. A tal proposito ha diffidato Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi in onda ogni venerdì sera su Rete 4.

Piera Maggio e la diffida a Quarto Grado

Piera Maggio non ha gradito le affermazioni di Carmelo Abbate, giornalista e opinionista di Quarto Grado, che ha avuto da ridire sulla storia della donna con Pietro Pulizzi. Abbate, piuttosto diretto e polemico, ha preso le parti di Anna Corona – ex moglie di Pietro finita nel registro degli indagati- e Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise.

Intanto continuano le indagini della Procura di Marsala che, dopo la vicenda della ragazzina russa, ha riaperto il caso. Diverse le segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo – come quella della giovane rumena di Scalea che si è sottoposta al test del DNA – ma al momento la piccola Denise non è stata ancora ritrovata. La Pipitone è scomparsa il primo settembre 2004.