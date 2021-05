denise-pipitone-a-casa-di-anna-corona?-piera-maggio:-«cercano-il-corpo»-video

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha mostrato il suo sconcerto in diretta su Rai Due, durante l’ispezione della casa di Anna Corona: la bambina è morta e cercano il cadavere? Ecco l’amara confessione della donna…

La Procura di Marsala ha disposto l’ispezione, che è ancora in corso, a casa di Anna Corona. La donna è la ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone. Il motivo sarebbe una segnalazione anonima, che ha rivelato la presenza di una misteriosa botola all’interno della casa.

I militari si sono recati la mattina del 5 maggio nella vecchia abitazione della donna per “accertare lo stato dei luoghi”. L’edificio in questione è disabitato da tempo e non è più di Anna Corona.

Nel pomeriggio del 5 maggio, è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco sul posto. I pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri sono entrati all’interno della passata abitazione di Anna Corona, attraverso uno dei due garage dell’appartamento. Nel garage è stata trovata una botola di ferro dalla quale si accede a un pozzo!

Piera Maggio ha scoperto dai media le presunte ricerche del cadavere della figlia nella vecchia casa di Anna Corona, ecco le sue parole in diretta tv su Rai Due:

In questo momento sono scioccata e ho pianto. Ero in lacrime perché io questa notizia l’ho saputa meno di mezz’ora fa dai giornali. Me l’hanno detto attraverso i giornali. Non ne sapevo nulla di queste novità. Che vi devo dire, non me l’aspettavo. Non immaginavo tutto in pompa magna e che si parlasse di un cadavere di Denise. Sono scioccata perché non sapevo che cercassero un corpo. Avrei voluto delicatezza, magari sapere dal mio legale e non dai media.

Così non cerco più mia figlia come una bambina scomparsa, ma come una persona morta? Ecco, questo è quello che è successo. Me lo mettano per scritto e così mi fermo. Mi fermo se mi dimostrano che è morta, non devono dirmelo sui giornali. Ho proprio saputo ‘ispezione per trovare il corpo di mia figlia