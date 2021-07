denise-pipitone,-altra-svolta-nelle-indagini.-ora-l’ex-pm-rischia-grosso:-i-dettagli

La Procura di Marsala ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Maria Angioni che ora rischia grosso.

Non si dà pace la famiglia di Denise Pipitone nonostante la scomparsa della piccola risalga ormai al 2004.

Negli anni sono emerse numerosissime testimonianze e segnalazioni riguardo possibili avvistamenti: l’ultima in ordine di tempo quella della guardia giurata Felice Grieco che aveva riferito di aver visto presso la stazione di Milano una ragazza molto simile proprio a Denise.

Nelle ultime ore però sono emerse novità importanti importanti riguardo il caso. Pare che la procura di Marsala abbia notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex pm Maria Angioni accusata di false dichiarazioni a pubblico ministero. Capiamo cos’è accaduto.

L’ex pm Angioni da accusatrice ad accusata. Rischia il processo

Maria Angioni, ora giudice del lavoro a Sassari, è accusata di false dichiarazioni riguardo il caso della scomparsa di Denise Pipitone.

L’ex pubblico ministero seguì le indagini nella fase iniziale sulla scomparsa della piccola. La donna però è stata protagonista di dichiarazioni clamorose ai media, a seguito della quali è stata interrogata dalla Procura di Marsala.

In particolare la Angioni riferì di tentativi di depistaggio dell’inchiesta portata avanti dalla Procura all’inizio delle indagini, molti aspetti nascosti tra le forze dell’ordine e i rapitori e elementi nascosti riguardo gli accertamenti svolti in loco.

Nelle ultime settimane sono state fatte molte indagini su quanto da lei riferito ma nulla ha avuto un riscontro effettivo. Convocata dalla Procura ha confermato le accuse lanciate in tv, l’incriminazione per false dichiarazioni a pubblico ministero è scattata poche ore.

Per l’ex pm dunque una nuova convocazione in Procura ma come indagata stavolta. La donna negli scorsi giorni ha presentato un esposto al Csm contro i colleghi di Marsala.