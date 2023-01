Denise Pipitone: Arriva un documento della bambina a casa di Piera Maggio: “ Lei c’è ancora”

Tutti conosciamo ormai la tragica storia di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel capodanno del 2004. Da quel momento sua madre non ha mai smesso di cercarla. Moltissime sono state le segnalazioni che avevano lasciato intendere che la figlia fosse ancora viva. Proprio negli ultimi anni era emersa la vicenda di una ragazza russa che ha addirittura fatto il test del DNA perché sembrava avere tutte le caratteristiche che la riconducessero alla piccola Denise. Ma niente da fare, anche questa volta Piera Maggio ha dovuto ricredersi. La sua speranza però non si è mai davvero affievolita.

Oggi, Piera Maggio, mamma di Denise ha ricevuto a casa la nuova tessera sanitaria di sua figlia. Si tratta di una prassi normalissima della burocrazia italiana che, tuttavia, a livello ideologico significa molto per la sua famiglia. Non essendo mai stato dichiarato il decesso, effettivamente a Denise spetta ancora il rinnovo della tessera e questo è indicativo; “Lo stato ci fa ancora sentire la presenza di nostra figlia”, ha infatti dichiarato Piera Maggio. Ha poi aggiunto che fino a prova contraria, sua figlia continua ad esserci.

Questo è quanto ha scritto la mamma di Denise in un post su facebook, allegando anche la foto della nuova tessera di sua figlia. Dalle sue parole, emerge da un lato l’amarezza e dall’altro la riconoscenza e la speranza. Piera Maggio sente che per lo stato italiano sua figlia è ancora viva ed ancora presente, sebbene non si trovi in casa con loro. Sono ormai passati 18 anni ma l’assenza della propria figlia continua a pesare come un macigno sulla vita dei genitori, che non si sono mai dati per vinti.

Ricordiamo che lo scorso 22 dicembre Maria Angioni, ex pm, è stata condannata a due anni di carcere. È stata infatti accusata di falsa testimonianza. La donna era stata coinvolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise. Tuttavia, l’ex magistrato è stata accusata di aver mentito alla squadra di colleghi della procura di Marsala coinvolta nella indagini. Tanta è l’indignazione nei confronti della donna, che per anni era stata anche ospite di moltissimi programmi televisivi con lo scopo di chiarare la vicenda. Ma, a quanto pare, non ha fatto altro che fornire continui depistaggi. Seguici su Google News

Denise Pipitone: Arriva un documento della bambina a casa di Piera Maggio: “ Lei c’è ancora” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

