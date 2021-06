Denise Pipitone, arriva una testimonianza su Anna Corona: è accaduto nel giorno della scomparsa

Denise Pipitone, arriva una testimonianza choc che riguarda proprio Anna Corona nel giorno della scomparsa da Mazara Del Vallo.

Denise Pipitone, arriva la testimonianza della receptionist dell’albergo dove lavorava Anna Corona. Fonte Foto: screenshot video

Dopo 17 anni dalla sua “misteriosa” scomparsa da Mazara Del Vallo, il caso di Denise Pipitone si è riaperto. E, a quanto pare, sta portando a galla clamorose ed importante novità. A partire da nuove ed incredibili intercettazioni fino alla confessione della collega di Anna Corona, sembrerebbe che si stia quasi giungendo alla scioglimento di questo caso. Sarà davvero così? Non lo sappiamo. Fatto sta che adesso, a distanza di ben 17 anni, stanno

È proprio nel corso della puntata di oggi, Venerdì 4 Giugno, de “La Vita in Diretta” che si è aggiunto un altro tassello in più al caso di Denise Pipitone. A parlare, per la prima volta in assoluto, è stata Francesca, la receptionist dell’albergo in cui lavorava Anna Corona. Cosa sarà successo, quindi, quel giorno? L’ex moglie di Piero Pulizzi, padre della piccola Denise Pipitone, è davvero andata via dall’albero quel giorno? Scopriamo le parole di questa testimonianza.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Denise Pipitone, la testimonianza della receptionist: cos’è successo ad Anna Corona il 1 Settembre del 2004

Soltanto pochissime ore, sempre a La Vita in Diretta, aveva rotto il silenzio il proprietario dell’albergo dove, diciassette anni fa, lavorava Anna Corona. Nel corso della puntata di oggi, Venerdì 4 Giugno, è stato il turno di Francesca, la receptionist dello stesso albergo. È proprio ai microfoni della trasmissione di Alberto Matano che la donna si è lasciata andare ad una testimonianza del tutto inedita. Quel lontano 1 Settembre del 2004, giorno in cui è scomparsa Denise Pipitone da Mazara Del Vallo, lei ha visto andare via Anna Corona dall’albergo?

Leggi anche –> Denise Pipitone, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Odiava Piera Maggio con tutte le sue forze”

Appurato che, come raccontato dalla diretta interessata, è stata la collega di Anna Corona a firmare sul foglio di uscita al posto suo, c’è qualcuno che l’avrebbe vista? Colei che era la receptionist, può dire qualche cosa in più? Ebbene: da quanto si apprende dalla sua testimonianza a La Vita in Diretta, sembrerebbe proprio che Francesca non l’abbia vista uscire.

Leggi anche –> Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta: ” Sette persone sono a conoscenza ma non parlano”

“Non ho visto Anna Corona uscire dall’albergo. E non credo di averla vista firmare il foglio di uscita”, ha iniziato a dire la receptionist dell’albergo dove lavorava la stessa Corona 17 anni fa. “Essendo molto impegnata a rispondere a telefono e a controllare il computer, non potevo sempre vedere quello che facevano le signore alla mia sinistra”, ha precisato Francesca. Sottolineando, inoltre, di non ricordare affatto della visita delle figlie di Anna Corona in quel giorno.

Fonte Foto: screenshot video

Cosa ne pensate di queste sue parole?