Denise Pipitone, Avvocato Piera Maggio: Dettagli Sulla Lettera Anonima

Domenica in A Domenica In il legale Giacomo Frazzitta ha snocciolato nuovi elementi della missiva sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo

Pubblicato su 16 Maggio 2021

La lettera anonima fatta recapitare all’avvocato Giacomo Frazzitta racconta un fatto, un episodio importante, avvenuto immediatamente dopo la scomparsa di Denise Pipitone. A rivelarlo è stato lo stesso legale dopo i continui appelli lanciati in tv e sui social alla persona che ha inviato la missiva per convincerlo a fornire ulteriori dettagli e a parlare, in cambio della totale protezione. Il fatto raccontato è davvero interessante, un tassello che fornisce un elemento totalmente sconosciuto fino a poco tempo fa.

Secondo indiscrezioni locali, si tratterebbe di un testimone oculare che racconterebbe di aver visto Denise Pipitone in un momento successivo al suo rapimento. L’uomo avrebbe parlato di persone. Ospite a Domenica In, l’avvocato di Piera Maggio ha sostenuto che sono state segnalate diverse cose alla Procura della Repubblica di Marsala, ciò significa che ci sono elementi di novità che dovrebbero scardinare il muro di omertà.

Nella lettera anonima si fa una descrizione precisa di una determinata fase in cui vengono indicate determinate persone. Frazzitta ha dichiarato che non bisogna soltanto concentrarsi su Anna Corona e Jessica Pulizzi, invitando tutti di non stare sempre addosso a loro due. Ci sarebbero altre figure da prendere in considerazione della famiglia allargata:

“La fotografia che ci ritorna vede una fase e ripeto in quel momento Denise è viva. Ci dice che ci sono altre persone che hanno visto. La fotografia non inquadra la Corona e la Pulizzi. Questo non vuol dire che nel quadro generale non ci potrebbero entrare”

Domenica In, Frazzitta su Denise Pipitone: “Associazione ha messo una taglia di 5mila euro” Dopo diciassette anni le cose a Mazara del Vallo si stanno smuovendo. L’avvocato Giacomo Frazzitta a Domenica In ha sostenuto che un’associazione del posto ha messo una taglia di 5mila euro per fare luce su questa storia, un segnale interessante. Il momento di rompere il silenzio è arrivato: il muro dell’omertà deve essere abbattuto. Troppi anni, troppa sofferenza e troppi pesi sulla coscienza.

Piera Maggio madre di Denise Pipitone: gli appelli alla persona che ha scritto la lettera Continuano gli appelli di Piera Maggio alla persona che ha fornito elementi totalmente nuovi e che hanno trovato un riscontro in merito alla scomparsa della figlia Denise Pipitone. Ogni giorno la donna continua a lanciare appelli al soggetto in questione, ma anche a tutti i suoi concittadini di Mazara affinché parlino e aiutino le indagini che finalmente sono state riaperte.