denise-pipitone,-barbara-d’urso-duro-attacco-a-piera-maggio:-“piera-maggio-non-vuole-venire-da-me”

Il caso tristissimo e dolorosissimo di Denise Pipitone sta tenendo banco in questi ultimi mesi da quando una ragazza russa ha svelato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi sia la mamma. Dopo l’esame del dna si è scoperto che la ragazza non è la figlia di Piera Maggio ma da allora sono anche riprese alcune indagini sul caso perchè ci sono state delle segnalazioni.

Barbara D’Urso rivela “Piera Maggio da me non vuole venire”

In questi ultimi giorni Piera Maggio si è detta sconvolta per aver saputo che stavano cercando il corpo di Denise, la sua bambina in casa di Anna Corona.

Lei ha detto che, fino a prova contraria, continuerà a cercare sua figlia viva e per questo è andata in varie trasmissioni televisive, tra cui Chi l’ha visto? Per fare degli appelli.

Barbara D’urso, a questo proposito, ha voluto rivelare che da lei, Piera Maggio non intende andare.

Infatti, anche nel suo salotto televisivo si è parlato e si parla tantissimo del caso di Denise e se Carmelo Abbate ha detto che sono già stati affrontati i tre gradi di giudizio contro Anna Corona e la figlia, gli altri opinionisti, Roberto Alessi, Michela Cucuzza e Catena Fiorello, hanno, invece, sostenuto che è giusto riprendere le indagini.

Ma Carmelo Abbate ha sostenuto che le indagini vanno continuate ma non a “senso unico su due persone”, ha detto: “Si guardi tutto“ e poi ha anche aggiunto: “Pure chi fa servizio pubblico ha marciato su questa faccenda per lo share”. E la D’Urso ha spiegato: “Piera non viene da me e mi dispiace… Va nelle altre trasmissioni a fare gli appelli. Fa bene perché vuole sapere che fine ha fatto sua figlia”.

L’avvocato di Piera Maggio va da Barbara D’Urso ma poi dice: «Non dovevo venire»

Qualche tempo fa da Barbara D’Urso andò però l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta che, però, ad un certo punto decise di abbandonare lo studio in modo anche abbastanza furibondo dopo che Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 disse che la ragazza russa, Olesya già prima di fare il test del dna sapeva bene di non essere la figlia di di Piera Maggio. A quel punto Frazzitta disse: “Anche in questa trasmissione c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire”.

E poi, fuori di sé, lasciò lo studio senza dire altro. Barbara D’Urso, abbastanza stranita, commentò così: “Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così. Il mio cuore va comunque a Piera Maggio”.