denise-pipitone:-cosa-c’era-nella-busta-trovata-a-casa-di-anna-corona?

Dopo la riapertura delle indagini sul caso di Denise Pipitone, è stata disposta l’ispezione a casa di Anna Corona, dalla quale è stata prelevata una busta: cosa c’era dentro? Scopriamo le dichiarazioni in merito…

La Procura di Marsala, il 5 maggio, ha disposto l’ispezione a casa di Anna Corona. La donna è la ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone.

I militari si sono recati la mattina del 5 maggio nella vecchia abitazione della donna per “accertare lo stato dei luoghi”. L’edificio in questione è disabitato da tempo e non è più di Anna Corona.

Nel pomeriggio del 5 maggio, è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco sul posto. I pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri sono entrati all’interno della passata abitazione di Anna Corona, attraverso uno dei due garage dell’appartamento. Nel garage era presente una botola di ferro, dalla quale si accede a un pozzo.

Secondo le ultime notizie riportate dai media, in particolare da Mattino 5, dalla vecchia casa di Anna Corona è stata prelevata una busta: cosa c’è dentro? La risposta attualmente è ”materiale da esaminare”. Nelle prossime ore o giorni verrà svelato se quanto trovato può essere utile alle indagini.

Potete trovare il video in cui viene prelevata la busta cliccando QUI.

Piera Maggio ha scoperto dai media le presunte ricerche del cadavere della figlia nella vecchia casa di Anna Corona, ecco le sue parole in diretta tv su Rai Due:

In questo momento sono scioccata e ho pianto. Ero in lacrime perché io questa notizia l’ho saputa meno di mezz’ora fa dai giornali. Me l’hanno detto attraverso i giornali. Non ne sapevo nulla di queste novità. Che vi devo dire, non me l’aspettavo. Non immaginavo tutto in pompa magna e che si parlasse di un cadavere di Denise. Sono scioccata perché non sapevo che cercassero un corpo. Avrei voluto delicatezza, magari sapere dal mio legale e non dai media.

Così non cerco più mia figlia come una bambina scomparsa, ma come una persona morta? Ecco, questo è quello che è successo. Me lo mettano per scritto e così mi fermo. Mi fermo se mi dimostrano che è morta, non devono dirmelo sui giornali. Ho proprio saputo ‘ispezione per trovare il corpo di mia figlia