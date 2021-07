denise-pipitone,-il-toccante-messaggio-di-piera-maggio:-“se-solo-tu-sapessi…”

Piera Maggio torna a parlare di sua figlia e questa volta lo fa rivolgendosi direttamente a lei, la donna crede che sia viva.

Sono passati diciassette anni da quando Denise Pipitone è scomparsa a Mazzara del Vallo e dal 1 settembre 2004 nessuna traccia. Il caso è ancora aperto e in questi mesi si è tornato a parlare della piccola dopo che erano state fatte delle segnalazioni.

I programmi ne hanno parlato a lungo, sono usciti nuovi dettagli che non fanno perdere la speranza di poterla ritrovare e Piera Maggio è sempre più convinta che sua figlia sia viva. Così nel suo ultimo appello si rivolge direttamente a lei.

Denise Pipitone, le parole di Piera Maggio

Ogni giorno la mamma di Denise Pipitone scrive messaggi e pubblica post chiedendo aiuto per poter ritrovare sua figlia. Questa volta per ha parlato direttamente a lei.

Così ha scritto che

DENISE, se solo sapessi quante belle persone hai intorno. In tutti questi anni, hai acquisito tanti zii e nonni, gente che hanno imparato a volerti bene così come mamma e papà hanno voluto che fosse. Piera Maggio & Pietro Pulizzi.

Le sue parole rimbombano nella testa degli italiani che la supportano da diciassette anni. Anche Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio si sente in dovere di parlare dopo tanto tempo. La notizia che lui non fosse il padre biologico di Denise lo ha sconvolto e al riguardo ha detto che

Amavo tantissimo la mia famiglia e i miei figli. Nel 1998 per rendere più agiata la loro vita ho trovato lavoro in Toscana. Sono partito perché volevo che stessero bene. Ogni mese inviavo dei vaglia, quasi l’intero compenso. Lavoravo tutto il giorno perché volevo far star bene la mia famiglia.

Il giallo di Denise Pipitone continua e i genitori non perdono le speranze, secondo la mamma la verità è sempre più vicina: basta aspettare, qualcuno deve raccontare la realtà dei fatti.