Denise Pipitone, la verità del conduttore russo: il caso Olesya (e le scuse) spiegato in italiano [VIDEO]

Dimistry Borisov, conduttore di ‘Lasciali parlare’, commenta il caso Denise Pipitone: spiegata la vicenda Olesya dal punto di vista del programma

In prima serata italiana, orario perfetto per un grande evento, è stata comunicata la tanto attesa verità sulla pista russa del caso Denise Pipitone. Il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa somigliante a Piera Maggio e con una storia passata simile a quella di Denise, non combacia con la piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. L’apice della tensione, raggiunto per altro dopo una dura sfuriata dell’avvocato Frazzitta collegato dall’Italia con lo show. Tutto organizzato per fare il pieno di ascolti? Probabilmente sì, visto la grande eco televisiva e social avuta dal programma. Anche se i russi giurano il contrario.

Dimitry Borisov, il giovane conduttore della trasmissione che si è guadagnato anche qualche follower dall’Italia, ha spiegato la sua versione dei fatti sul caso Olesya Rostova. Borisov, in perfetto italiano, ha raccontato che la trasmissione si era occupata inizialmente di cercare la madre di Olesya in Russia e Ucraina, visto il legame della ragazza con questi luoghi. La troupe ha passato al vaglio tutte le segnalazioni, andando anche sul posto in zone remote del Paese per effettuare i test del Dna. Successivamente è venuto fuori il caso Denise Pipitone, del quale in Russia non erano a conoscenza. In quel momento però solo Olesya poteva, legalmente, accettare di divulgare sue informazioni personali come quella del gruppo sanguigno. Una volta tornata a Mosca, Olesya ha prontamente accettato di eseguire ogni esame e si è arrivati in fretta alla comunicazione avvenuta ieri in forma privata all’avvocato Frazzitta. Borisov si è inoltre scusato con gli italiani e i genitori di Denise, giurando di non aver voluto ferire i sentimenti di nessuno ma di essersi occupato, attraverso la sua trasmissione, della storia della ragazza che poi ha preso, personalmente, ogni decisione in merito al caso.