denise-pipitone,-no-al-ricatto-tv-russa.-avvocato:-“fuori-dal-circo-mediatico”

L’Italia attende con il fiato sospeso sviluppi sul caso di Denise Pipitone. L’appello di Olesya, la ragazza russa rapita quando era ancora una bambina, ha riacceso le speranze. La somiglianza tra la giovane e Piera Maggio non basta. Saranno la compatibilità del gruppo sanguigno e l’esame del DNA a confermare o smentire il tutto. I tempi sembrano essere prematuri per pensare che il dolore di Piera Maggio possa finalmente avere fine. In Russia stanno giocando sporco e questo ha mandato su tutte le furie il legale Frazzitta infastidito da questi ritardi sui risultati. Come diramato dall’Adnkronos, non ci sarà nessuna partecipazione a Lasciali Parlare e quindi nessun confronto con Olesya finché il Primo Canale russo non invierà la documentazione relativa al test del DNA fatto alla ragazza in cerca della mamma:

“Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se entro domani non ci faranno avere i dati della ragazza mostrata in tv, io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma”

Il ritardo nell’arrivo dei risultati del test potrebbe cambiare le carte in tavola. Prima il legale e i genitori di Denise Pipitone vogliono avere sulla scrivania tutta la documentazione scientifica che ha chiesto. La procedura in via privata è stata fatta perché pensavano di sbrigarsi presto e, invece, loro non hanno fatto nulla. Se il gruppo sanguigno sarà lo stesso di Denise, si procederà al test del DNA per scoprire se davvero la ventenne russa sia la bambina siciliana sparita nel 2004 in circostanze mai chiarite. Fino a questo momento Frazzitta non ha mai avuto alcun contatto con la ragazza.

Il merito per aver visto in tv Olysea va a una infermiera italiana che lavora in Russia. La donna ha avvisato immediatamente Chi l’ha Visto? e Federica Sciarelli ha riaperto il caso in televisione. La conduttrice del terzo canale della Tv di Stato crede che parte del clamore sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie perché ne abbiamo. Purtroppo, però, su questa brutta vicenda i russi ci stanno marciando e non poco per assicurare ascolti alla loro trasmissione.

Denise Pipitone: Barbara d’Urso mostra immagini esclusive di Olysea da piccola

Nel corso della puntata di lunedì 5 aprile 2021 di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha mostrato delle foto esclusive di Olysea da piccola. Le somiglianze con Denise e i suoi genitori sono davvero impressionanti, nonostante ancora i risultati del gruppo sanguigno non sono stati ancora diramati per interessi russi.

Non è chiaro quando usciranno, forse nella giornata di martedì 6 aprile 2021. Il legale della famiglia Pipitone ha lanciato l’ultimatum prima di coinvolgere l’Ambasciata e la Procura.