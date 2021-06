Denise Pipitone, nuove incredibili rivelazioni: “È stata sistemata affinché stia bene”

Ci sono nuove incredibili rivelazioni sul caso della scomparsa di Denise Pipitone: “È stata sistemata affinché stia bene”

Denise Pipitone, incredibili rivelazioni dell’ex pm: le sue parole (Fonte: Twitter)

La scomparsa di Denise Pipitone continua a monopolizzare l’opinione pubblica. Il caso è tornato tra le prime notizie di cronaca dopo la segnalazione dell’infermiera russa alla trasmissione Chi l’ha visto. Da quel momento pare che il caso sia stato nuovamente aperto, anche se in realtà non è mai stato chiuso. La piccola Denise, infatti, non è mai stata trovata, ma la mamma pensa che lei sia viva e non smette di cercarla.

Denise è scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre si trovava nei pressi della casa materna. Dopo la sparizione, Denise è stata avvistata nell’ottobre dello stesso anno davanti ad un istituto bancario. La guardia giurata della banca ha notato una bambina molto somigliante a Denise in compagnia di una famiglia rom. La guardia giurata fece un filmato e nel video si sente la famiglia chiamare la bambina con il nome di “Danas” e lei rispondere: “Dove mi porti?“.

Denise Pipitone, nuove incredibili rivelazioni: le parole dell’ex pm

Negli ultimi giorni, le parole dell’ex pm Maria Angioini hanno scosso l’opinione pubblica. La donna ha dichiarato che secondo lei Denise è viva ed ha una figlia. L’ex pm è stata ospite in alcune trasmissioni televisive, dove ha argomentato la sua ipotesi.

Durante la puntata di ieri sera di Quarto Grado, l’ex pm ha dichiarato: “La mia idea è che Denise sia viva perché non ci sono elementi che provino che è morta. Secondo la mia idea qualcuno l’ha sistemata affinché stia bene. Penso che sia stata collocata in qualche famiglia, ma in un contesto internazionale”.

Secondo l’ex pm, dunque, Denise sarebbe viva, probabilmente vivrebbe molto lontana dal suo paese d’origine, avrebbe addirittura una figlia e sarebbe stata sistemata affinché stia bene.