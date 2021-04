Denise Pipitone, Olesya ha inventato il rapimento? La verità da Barbara D’Urso

Si torna a parlare di Denise Pipitone e della sua sosia russa, Olesya Rostova. La ragazza che in televisione ha raccontato di esser stata rapita e affidata a un campo rom, potrebbe aver mentito. Ma è vero? Cosa è successo? Il conduttore russo Roman ha espresso le sue perplessità in merito al caso di Olesya ed è stato chiamato come ospite via remoto nel salotto di Barbara D’Urso.

La teoria di Roman su Olesya Rostova

Un conduttore della televisione russa, Roman, è intervenuto in diretta a Domenica Live per parlare del caso Denise Pipitone – Olesya Rostova. Proprio lui si professa come l’uomo che ha lanciato la ragazza russa in tv, grazie a un reality composto da 15 giovanissime ragazze disposte a fare qualsiasi cosa per raggiungere la fama. Roman ha raccontato che la sosia di Denise Pipitone – Olesya Rostova – nel momento in cui ha sostenuto il provino per entrare a far parte del programma non ha mai parlato dell’orfanotrofio o del suo rapimento. Ecco le sue parole:

Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una mamma, una sorella ed un fratello, quando nella trasmissione Lasciali Parlare dice ‘non ricordo se sapevo l’italiano quando ero bambina’, ho capito che era una bugia. Era pronta a tutto per avere questa popolarità. Nel mio show diceva ‘Io vorrei finire in Lasciali Parlare’.

Ancora, Roman ha aggiunto che secondo lui Olesya stia solamente recitando un copione:

Io sono sicuro che lei stia recitando un copione. Questa è la mia opinione personale. Ho dei video, degli audio in cui lei ha detto che conosce i suoi genitori e ha una famiglia vera. Credo che Olesya conosca la sua famiglia di origine. Mi ha sempre parlato della sua infanzia, della sua amata sorellona, del fatto che stava con la mamma e la sorella. Di quale rapimento stiamo parlando? Non capisco perché andare in uno show e raccontare tutte queste balle.

La ragazza russa somigliante a Denise Pipitone e Piera Maggio, comunque, è stata eliminata dal reality show di Roman e nel momento della sua squalifica ha dichiarato: