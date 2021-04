Denise Pipitone-Olesya, l’avvocato Frazzitta una furia a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso rimane di ghiaccio, in studio nessuno parla più

La vicenda di Denise Pipitone, dolorosissima fin dall’inizio, continua a non dare tregua a una mamma, Piera Maggio che non si è mai arresa e che mai lo farà. Piera Maggio ha sempre sostenuto di essere sicura che la sua bambina, ormai ventenne, sia viva e sta da qualche parte, probabilmente non ricordando neppure di essere stata rapita.

Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto ? l’ha sempre sostenuta in questa ricerca e non l’ha mai abbandonata e non intende farlo nonostante le critiche e le accuse di aver voluto, anche lei, speculare sulla tragedia che si è abbattuta su Piera Maggio.

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? ha seguito il caso della ragazza russa

Era da un po’ di tempo che non si sentiva parlare più di Denise Pipitone anche se nessuno ha mai dimenticato la tragedia che vive da tantissimi anni Piera Maggio, da quando la sua bambina di 4 anni che stava giocando nel cortile di casa della nonna è sparita nel nulla senza più che si avessero notizie certe.

L’avvocato Frazzitta una furia a Pomeriggio 5

L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta ieri è andato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ma, ad un certo punto, fuori di sé ha lasciato lo studio. Vediamo cosa è accaduto.

Ieri pomeriggio a Pomeriggio 5 si è continuato a parlare del caso della ragazza russa che per qualche giorno si è pensato potesse essere Denise Pipitone, finalmente ritrovata.

Ospite in studio era l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che però ha perso la pazienza quando il giornalista Roberto Alessi gli ha chiesto: “C’era un copione?” e l’avvocato ha risposto: “Anche in questa trasmissione c’è una scaletta ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire” e poi, fuori di sé, è andato via.

Barbara d’Urso è rimasta spiazzata da questa reazione e ha commentato così: “C’è stato un equivoco, penso che l’avvocato non abbia capito la domanda, non era ovviamente contro di lui. Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così. Il mio cuore va comunque a Piera Maggio”.

E poi: “Ha un carattere particolare, mi dispiace molto che sia andato via visto che io l’ho trattato con tutto il rispetto e l’educazione, mi dispiace molto che sia andato via dicendo ho fatto male a venire”.

Prima di lasciare lo studio, Frazzitta aveva detto: “In molti pensano che erroneamente che Denise è sparita mentre giocava fuori dalla casa della nonna. In realtà, la bimba era in casa con la nonna. All’improvviso il cucinotto, vicino di casa, si è affacciato alla porta aperta, lei lo ha rincorso e ha svoltato l’angolo. Da quel momento è sparita. Il cucinotto è subito rientrato nella sua abitazione, di lei invece si sono perse le tracce. Denise non giocava fuori per strada a 3 anni. È stato un istante, la nonna stava sistemando e non se ne è accorta ”.