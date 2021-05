Denise Pipitone: omertà, anonimo e fuga di notizie. Frazzitta: “Un danno”

A distanza di circa 17 anni sul caso Denise Pipitone c’è ancora chi ha paura perchè teme, evidentemente, qualcosa o qualcuno. Omertà e lunghi silenzi, i protagonisti di allora sono tornati a parlare. C’è chi racconta in maniera dettagliata quel giorno, come Giacoma Pisciotta ex vicina di casa di Anna Corona, chi invece sembra aver paura a ricordare, come Francesca Adamo che ha messo la firma sul foglio d’uscita al posto dell’ex moglie dell’attuale marito di Piera Maggio. L’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, Fabrizio, ai microfoni de La Vita in Diretta ha dichiarato di non avere paura di niente e di nessuno. Non ha mai parlato di Denise Pipitone con la figlia di Anna Corona.

In una intercettazione trasmessa a Chi l’ha Visto, però, si sente dire a Fabrizio che Jessica aveva intenzione di bruciare l’auto a Piera Maggio. Anche la figlia di Battista Della Chiave sta tentando di giustificare le parole del padre, ormai morto da anni, sostenendo di aver raccontato con i gesti un fatto personale accaduto quando era piccolo e che non farebbe riferimento alla figlia di Piera Maggio.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’anonimo della lettera che si sarebbe fatto vivo con l’avvocato Giacomo Frazitta. In più occasioni il legale ha lanciato diversi appelli in tv per dare valore alla sua testimonianza anche in presenza, garantendogli copertura e massimo riserbo. Il supertestimone, invece, non si sarebbe presentato nello studio. A farlo sapere è stato proprio lui a Storie Italiane, sostenendo che lo sta ancora attenendo:

“Se l’avessi visto e lo direi sarebbe gravissimo. Io l’attendo l’anonimo ma se rimane tale vale zero… Parlate, venite in Procura, non bisogna più avere paura dopo 17 anni, basta”

Ci sono numerosi sviluppi sul caso, ma dall’altra anche molti rimaneggiamenti delle notizie da parte dei giornalisti e delle televisioni. Nella trasmissione di Eleonora Daniele, Frazzitta ha sostenuto che tirare fuori notizie riservate dalla Procura è un danno. Anche Alberto Matano, nella puntata de La Vita in Diretta di lunedì 31 maggio 2021, ha ammesso che il legale ha chiesto espressamente di non intralciare le indagini, “la fuga di notizie è un danno”.

Denise Pipitone: Anna Corona e Di Battista indagati? Nessuna conferma. Parla Frazzitta

Non si ha neanche la certezza che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave siano indagati. Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, invece l’aveva dato come evento certo. Entrambi erano già stati indagati e archiviati. Una nuova indagine potrebbe derivare da prove importanti, ma secondo l’avvocato di Piera Maggio non sembra che ci siano.