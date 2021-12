Dennis Fantina confessa tutto: “Ecco perché i primi vincitori di Amici non hanno avuto fortuna. Cosa ha fatto Maria de Filippi”

Oggi intervistiamo Dennis Fantina, il cantante primo vincitore di “Saranno Famosi” poi chiamato Amici di Maria de Filippi che recentemente ha partecipato a Tale e Quale show di Carlo Conti.

Intervista a Dennis Fantina

Dopo la vittoria a Saranno Famosi e la partecipazione al programma Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci, dove ti sei classificato secondo, sei un po’ caduto nel dimenticatoio.. pensi che questa volta con la tale e quale show succeda la stessa cosa o pensi di ricevere nuove opportunità lavorative?

Non è esatto, credo, dire che sono caduto nel dimenticatoio… Semplicemente non apparivo in televisione. Dopo notti sul ghiaccio ci sono stati 2 album, tanti singoli e cortometraggi…non gira sempre tutto attorno alla tv, no?

Con Quale tra i personaggi che hai imitato ti sei emozionato di più?

Mi sono emozionato con tutti i personaggi a dire la verità. Invece se parliamo di difficoltà canora direi Fausto Leali.

Cosa ti ha detto Michele Zarillo dopo la tua vincente esibizione?

Faccio prima a girarti il messaggio di Michele: Denniiiiiis…Grande Grande Grande!!! Sei stato bravissimissimo!!!!! Evviva!

Grazie per aver ONORATO la mia voce…E soprattutto la tua VOCE!!!

Cosa pensi dei talent show di oggi? come sono cambiati rispetto a quando l’hai vinto tu?

Per quanto riguarda i Talent direi che sono una cosa buona…certo alla base di tutto deve esserci lo studio. Prima i media erano contro i talent, adesso li appoggiano. Quindi sono entrati in gioco anche produttori e discografici. Se avessi partecipato cinque anni dopo sarebbe stato tutto diverso.

Dennis hanno parlato tutti sul web della scenetta con la finta Maria de Filippi dove tu interpretavi Baglioni. In realtà cosa c’è di vero? Hai più sentito Maria dopo quella gag?

I miei rapporti con Maria sono buoni…le devo molto e non potrebbe essere diversamente. Mi viene da sorridere perché mi sembra quasi surreale pensare a quanto movimento abbia fatto una cosa palesemente non vera. Di base non c’è alcuna „oscura verità“ come pure non c’è stata nessuna „frecciatina“ mirata alla „vera“ Maria De Filippi trattandosi per l’appunto di un suo imitatore (Vincenzo De Luca) invitato come giudice in un programma di intrattenimento musicale che si basa per l’appunto sull’imitazione.

Era un semplice botta e risposta di circostanza durante il quale Vincenzo simulava i panni di qualcun altro come richiesto anche dai concorrenti del programma. Il ‘putiferio mediatico’ mi ha decisamente sorpreso dato il contesto goliardico dello scambio di battute. Piuttosto mi ha meravigliato sia stata notata la mia risposta al saluto iniziale invece del dare enfasi al contenuto del resto dello scambio. L‘imitatore ha infatti proseguito con „sapevo saresti stato un grande cantante, infatti ora sei Baglioni“ ma nessun articolo mi pare abbia però sottolineato il cattivo gusto della battuta in questione perché per l’appunto era palese non fosse la vera Maria (come io non ero me stesso ma Baglioni) a parlare o a pensarlo.

In questi casi, non dovrebbero essere attribuiti due pesi, due misure ai contesti televisivi solo per creare hype intorno ad un articolo che forse non avrebbe avuto la stessa attenzione o per creare titoloni acchiappa-click. Ricordiamo sempre che dietro a queste situazioni che vengono disegnate e interpretate in modo diverso dalla realtà sono coinvolte persone e relazioni. E ho trovato questa modalità di fare “giornalismo“ decisamente infelice oltre che poco veritiera. Sarebbe forse stato più corretto scrivere (visto il contesto) ‘Baglioni lancia una frecciatina a Maria’ come titolo ma forse non avrebbe avuto la stessa attenzione. La mia famiglia e la mia vita sono a Trieste e il non aver avuto modo di incrociarla durante le mie più recenti esperienze lavorative non significa provare risentimento. Anche perché diciamocelo, come potrei provare del risentimento verso la persona che ha dato il via alla mia carriera televisiva e mi ha aiutato a realizzare i miei progetti?

Raccontaci un retroscena che non è stato visto in tv che ti ha recato fastidio.

Mettere le lenti a contatto…una delle cose peggiori durante Tale e Quale Show. Non c’è nessun altro retroscena fastidioso o da raccontare. In altri frangenti non mi è mai capitato nulla. A Tale e quale tutto il cast era veramente splendido, uscivamo praticamente tutte le sere a cena. Anche con i ragazzi di Saranno Famosi sono rimasto in contatto. Negli altri programmi invece ero semplicemente un ospite. Quindi realmente, mettere tutti i giorni le lenti a contatto è stato realmente fastidioso, non le avevo mai usate.

