Denúncia de agressão contra turista internado na UTI após festa em Florianópolis será investigada

Delegada diz que estado de saúde da vítima é grave. Testemunhas do caso serão ouvidas ainda nesta quarta-feira (22). Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, onde o turista está internado

Paulo Goeth/SES

A Polícia Civil de Florianópolis informou que vai abrir um inquérito para apurar uma denúncia de agressão contra um turista americano na saída de uma festa de carnaval na capital. Kyle Yasue, de 50 anos, estava saindo da Passarela Nego Quirido, no centro da Capital, na madrugada de domingo (19) quando teria sido agredido.

Segundo o relato de um amigo que pediu para não ser identificado, Yasue assistiu ao desfile das escolas em um camarote na passarela. Quando saiu do local, recebeu um soco no rosto, caiu no chão e bateu a cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital Celso Ramos, onde está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Conforme a delegada Michele Rabelo, diretora da Polícia Civil da Grande Florianópolis, o estado de saúde da vítima é grave.

A investigadora informou ao g1 SC que ainda nesta quarta-feira (22) vai ouvir testemunhas para detalhar o caso.

A motivação da suposta agressão seria, segundo a delegada, “um motivo fútil de carnaval”.

“O que nós temos de forma preliminar é que, ou ele teria caído sozinho e ter tirado satisfação com outra pessoa que a gente ainda não identificou, ou essa pessoa teria desferido um golpe nele, um soco, e ele teria batido a cabeça no chão”, explicou a delegada.

O turista não mora em Santa Catarina, mas vem para a cidade há pelo menos 20 anos e tem um apartamento na capital. Conforme o amigo da vítima, ele é conhecido entre colegas e família como bastante tranquilo.

“Ele é uma pessoa muito da paz, nunca se envolveu com briga. Em geral, uma pessoa muito educada”, disse.

A reportagem do g1 SC tentou contato com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil nesta quarta. Até a última atualização da reportagem, não houve retorno.

