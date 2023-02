Segundo o Linha Verde, área que sofreu degradação ambiental tem cerca de três mil metros quadrados. Denúncia leva polícia encontrar área irregular de extração mineral em Paraty

Uma denúncia levou a Polícia Militar Ambiental a encontrar na quarta-feira (8) uma área irregular de extração mineral em Paraty (RJ). O flagrante aconteceu na Estrada do Corisco, no bairro Coriscão.

A partir de informações levantadas pelo Linha Verde, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga foram até ao endereço e descobriram o local que sofreu degradação ambiental com cerca de três mil metros quadrados.

Os policias fizeram buscas pelas redondezas, mas não localizaram ninguém e não havia nenhuma placa sinalizando que a prática era legal. Portanto, o responsável, se for encontrado, responderá por crime ambiental.

O caso foi registrado na delegacia de Paraty e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Denúncias sobre crimes ambientais em Paraty podem ser feitas pelos telefones do Linha Verde, programa voltado à defesa do meio ambiente. As informações podem ser enviadas também pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido.

Telefones:

0300-253-1177 (custo de ligação local)

(21) 2253-1177

