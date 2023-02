Depois de 6 anos, irmãs se reencontram após uma delas descobrir que a outra vivia nas ruas em SC

Mulher desaparecida estava nas ruas de Blumenau e foi abordada mais de 100 vezes pela assistência social antes de aceitar tratamento em hospital. Reencontro de irmãs em Blumenau

Prefeitura de Blumenau/Divulgação

Após seis anos, muitos deles de incerteza, duas irmãs se reencontraram após perderem totalmente o contato. Inamnar Aparecida Vieira, que vive no interior de São Paulo, descobriu que a irmã, de 41 anos, estava vivendo em situação de rua em Blumenau, em Santa Catarina.

Inamnar descobriu o paradeiro da irmã, a pouco mais de 1 mil quilômetros, após ela aceitar tratamento em um hospital depois de recusar 109 vezes o atendimento da assistência social.

O reencontro das duas ocorreu na semana passada e foi divulgado pela prefeitura de Blumenau. Em função do tratamento, o nome da irmã de Inamnar não foi informado. Ela se diz aliviada.

“Graças a Deus ela foi abordada, conseguiram pegá-la, levar para um hospital e fazer o tratamento”, contou, emocionada.

Inamnar Aparecida Vieira, que viajou até Blumenau para reencontrar irmã que vivia em situação de rua

Reprodução/Prefeitura de Blumenau

Abordagem e força-tarefa

Segundo o município, a irmã que vivia em situação de rua aceitou o tratamento após as mais de 100 tentativas da assistência social.

No hospital, demonstrou o desejo de reencontrar a família. A partir daí, a assistência social montou uma força-tarefa e localizou Inamnar em São Paulo.

Ela viajou para Santa Catarina para encontrar a irmã no Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Desde junho de 2021, a mulher de 41 anos era atendida pela Abordagem Social, pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) e pelo abrigo, todos em Blumenau. Porém, nunca havia comentado de onde vinha e nem aceitava ser internada.

O diretor de Políticas sobre Drogas e Reintegração Social de Blumenau, Marciano Tribess, contou que, em conjunto, foi possível convencer a mulher em situação de rua a aceitar ajuda.

“O trabalho com a pessoa em situação de rua é bastante árduo, o resultado é sempre a longo prazo. Quando a gente tem uma história de sucesso e consegue tirar a pessoa da situação de rua e voltar para a sua casa, vem uma sensação de satisfação em poder fazer esse reencontro”, disse o diretor.

Inamnar demonstrou gratidão por ter encontrado a irmã. “Agora vamos cuidar e agradecer a Deus pelo fato de ter reencontrado, conseguido alguém que ajudou ela nesse processo todo e dar continuidade ao tratamento”.

*Sob supervisão de Joana Caldas

Vittorio Ferla