Depois de acidentes, Arujá faz estudo para readequação de avenida onde carros caíram em córrego

Durante dias de chuva, carros saíram de pista e caíram no Rio Baquiribu; uma pessoa morreu. Em menos de uma semana, dois carros caem durante chuva, em um rio de Arujá

Depois que dois carros caíram no Rio Baquirivu, em Arujá, em menos de uma semana, a Prefeitura faz um estudo para readequação da Avenida Mário Covas Júnior. A VIA é a principal da cidade e liga Arujá até Guarulhos. Por dia 9 mil veículos transitam na avenida.

O primeiro acidente foi no dia 1º de fevereiro. O veículo com três pessoas caiu no rio durante uma forte chuva. O motorista e um passageiro se salvaram. Um outro passageiro desapareceu no rio e o corpo foi encontrado dias depois.

Já o segundo foi na terça-feira (7). Um homem que estava no veículo foi salvo por um agente de trânsito.

“A Prefeitura, pelo Departamento de Trânsito, faz um estudo para readequação da via para ver se é necessário fazer a redução de velocidade com redutores e sinalização adequada. E a parte da Secretaria de Serviço para reposição imediata do gradil de proteção de pedestres e eventualmente com relação a captação das águas pluviais”, conta o secretário municipal de Segurança, Washington Adami.

De acordo com o secretário, mesmo com chuvas intensas em outros períodos, não houve o transbordamento do rio. “Nos dois acidentes, no primeiro perto de 50 milímetros e no segundo 40 milímetros. O suficiente para deixar a pista molhada o que cobra dos motoristas atenção para diminuir a velocidade. Essa via tem perfeita captação de águas pluviais que permite a drenagem”

O secretário reforça que a Prefeitura adotou a redução de velocidade por fiscalização eletrônica. “Embora não faça isso na via toda, mas sinalização indica a velocidade máxima para a via. Condutor precisa ter bom senso e reduzir a velocidade de sua marcha.”

