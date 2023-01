Depois de ameaçar e perseguir casal, idoso é preso em flagrante com duas armas e mais de 60 munições em Emilianópolis

Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, de 66 anos. Homem, de 66 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, em Emilianópolis (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 66 anos, foi preso, nesta terça-feira (24), com duas armas de fogo e mais de 50 munições intactas em uma residência, em Emilianópolis (SP).

Segundo a Polícia Civil, um casal residente de Presidente Bernardes (SP) procurou a Delegacia e informou que foi ameaçado por um homem que portava uma arma de fogo do tipo pistola. Depois do fato, o suspeito teria os perseguido por diversos locais.

O setor de investigação desencadeou diversas diligências de campo e pesquisas aos sistemas policiais no intuito de colher mais dados que confirmassem as informações repassadas pelas vítimas.

Durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão na residência do suspeito, os policiais civis encontraram duas armas de fogo e grande quantidade de munições. Uma delas trata-se de uma pistola calibre 38 que foi localizada com 56 munições íntegras. Além disso, foi encontrado um revólver calibre 32 com mais seis munições.

O idoso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Emilianópolis, onde foi decretada a prisão em flagrante delito.

