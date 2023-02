Depois de chuva, moradores do Alto Tietê contabilizam prejuízos

Alagamentos em áreas rurais e urbanas de Mogi das Cruzes e Suzano fizeram pessoas perderam produção, móveis e eletrodomésticos. Agricultores de Mogi contabilizam prejuízos por causa das fortes chuvas

A chuva de segunda-feira (3), aumentou ainda mais os prejuízos dos moradores do Alto Tietê. Na área rural de Mogi das Cruzes os agricultores contabilizam os prejuízos.

Na região do Conjunto Santo Ângelo, Oropó e Jardim Santos Dumont, o Cemaden registrou 62,8 milímetros de chuva em 24 horas. A chuva de segunda-feira foi rápida, mas volumosa e ressaltou um problema antigo que as famílias encaram todo verão.

Vários moradores desses bairros enviaram vídeos para a TV Diário, mostrando os prejuízos que a chuva causou. Várias casas ficaram inundadas em diversas ruas, como a Rua das Nações no Jardim Santos Dumont II. A situação também foi grave nas ruas Tailândia, Ceilão, Suiça e Avenida Pantaleão Tranfilov Filho.

A moradora Dayana Campagnholi tentou ajuda na Prefeitura na noite de segunda-feira. Na ligação a moradora também relatou que muitos vizinhos não teriam onde dormir, mas não teve resposta. Nem ajuda da Prefeitura no bairro durante a madrugada. Eliana Salles Ferreira mora na Rua Serra Leoa e começou a terça-feira (31) com muito trabalho.

Na Rua Tchecoslováquia, uma casa ficou completamente alagada. A água chegou na altura dos joelhos e atingiu os móveis na sala. As crianças e o pai delas passaram a noite em outro local, com familiares. Os moradores reclamam que não tem boca de lobo na rua para ajudar a escoar a água quando chove.

Suzano

A chuva também fez estragos em Suzano. Os moradores da Rua Clemente Dionísio Pereira, na Vila Colorado, tiveram prejuízos. E não é a primeira vez que isso acontece. No dia 31 de dezembro do ano passado a situação também foi crítica.

O córrego que fica ao lado da Rua Clemente Dionísio Pereira alagou com a chuva.

Respostas

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) informou que entre outubro de 2020 e setembro de 2021 fez serviços de desassoreamento em um trecho de 3 quilômetros do Rio Jundiaí, em Mogi das Cruzes e em 1,3 quilômetro do Rio Jaguari, no limite de Suzano e Itaquaquecetuba. Ao todo, as ações retiraram 53 mil metros cúbicos de sedimentos dos canais, aumentando a capacidade de vazão deles. O DAEE esclareceu ainda que cabe à administração municipal a retirada de lixo urbano das margens, bem como manutenção da rede de drenagem.

A Prefeitura de Suzano informou que a Secretaria de Manutenção e a Defesa Civil estão fazendo um levantamento sobre o problema na Vila Colorado para entender os motivos e o que pode ser feito por lá. Já sobre o problema na Casa Branca, segundo a Prefeitura, a situação foi resolvida na manhã desta terça-feira.

Em relação ao ‘não conseguir contato com a Defesa Civil’, a Prefeitura disse que houve um problema na linha telefônica e que estão arrumando isso nesta terça-feira. A orientação da Prefeitura é que por enquanto, caso seja necessário os moradores liguel para GCM no 4745-2150 ou 153.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes destacou que na manhã de terça-feira equipes da Defesa Civil foram até o Oropó, Jardim Santos Dumont e Jardim Aeroporto para fazer vistorias e atender os moradores afetados pela chuva. A Prefeitura afirmou que nestas visitas não foram detectadas famílias desalojadas ou desabrigadas e detalhou que na Rua Tchecoslováquia, o imóvel não apresenta risco e a assistência social vai visitar a família.

De acordo com a Prefeitura, até o momento 28 pessoas foram cadastradas para receber colchões, kits de higiene e limpeza, e cesta básica de acordo com a necessidade. O atendimento da Defesa Civil no período noturno é feito por meio de funcionários que ficam em sistema de sobreaviso. as divergências de atendimento serão apuradas.

Ainda segundo a Prefeitura, na noite de segunda-feira a Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp) recebeu três solicitações da região do Oropó e uma solicitação do Conjunto Santo Ângelo referente às chuvas.

