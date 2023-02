Depois de dois dias de folia, programação do Carnaval em Taquaruçu continua animando o distrito

Praça Maracaípe é palco do tradicional carnaval do distrito. Programação segue até terça-feira (21). Foliões animam noite de carnaval em Taquaruçu

Quem quiser curtir o carnaval com muita animação e música boa, pode colocar Taquaruçu na lista de destino. A noite desta segunda-feira (20) promete ser animada. A festa fica por conta de Dorivan e Banda Passarin do Jalapão, Rivas Folk e Banda e Laydson Gomes. Praça Joaquim Maracaípe é palco dos shows, depois do encontro dos blocos de carnaval.

A festa no distrito começou no sábado e vai até terça-feira (21). Nesse domingo (19), os blocos saíram em cortejo nas ruas em direção à praça Joaquim Maracaípe, onde os foliões puderam curtir seis shows na estrutura montada especialmente para o carnaval.

A diversidade foi a marca registrada da noite, a começar pelos estilos musicais. Turistas e moradores aproveitaram a percussão do Grupo Socapino, o forró de Paraíba da Sanfona e banda e os ritmos afros da banda Taboka Grande. É carnaval, mas também tem espaço para o rock, que ficou por conta de Magoo e Banda Urtiga. Para fechar a noite, a animação do forró eletrizado da banda Capim do Cerrado.

Estrutura

É a primeira vez que Taquaruçu conta com estrutura e decoração para o carnaval. Além da diversão, época é uma oportunidade para complementação de renda e movimentar a economia local. A moradora Larissa Cunha aproveitou o evento para trabalhar como ambulante na venda de milk-shake na praça. “Estamos felizes pelo retorno do carnaval e pela oportunidade de complementar o orçamento familiar”, completa.

Ônibus

Palmas tem linhas especiais de ônibus para atender a programação oficial do carnaval na cidade. A linha 010, Eixão, e a 450, Taquaruçu, ganharam reforço de horários nesse período. As alterações nas linhas começaram na sexta-feira (17).

A linha do Eixão sai a cada cinco minutos das estações de integração Apinajé, no centro da cidade, e Javaé, em Taquaralto. Já a linha de Taquaruçu tem o intervalo de 15 minutos, também às 19h, saindo da estação Javaé. O transporte público é gratuito.

Programação

Segunda-feira (20)

15h – Concentração dos Blocos

– Início da matinê Canto das Artes

– Trupiaçu

– Conexão Undergraund

– Chambari da Madrugada

17h – Saída dos Blocos

19h – Chegada dos Blocos

Shows

20h – Dorivan e Banda Passarin do Jalapão

21h30 – Rivas Folk e Banda

22h30 – Laydson Gomes

Terça-feira (21)

15h – Concentração dos Blocos

– Início da matinê Canto das Artes

– Trupiaçu

– Conexão Undergraund

– Chambari da Madrugada

– Cavalin do Amarelo

17h – Saída dos Blocos

19h – Chegada dos Blocos

Shows

20h – Tambores do Tocantins com participação de Márcio Bello

20h30 – Edi e Banda

21h30 – DJ Lelis

23h30 – Banda Brotos

