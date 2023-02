Depois de efetuar disparos de arma de fogo em frente a um bar, homem é preso por porte ilegal em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (13) na Vila Santa Helena. Homem, de 33 anos, é preso por porte ilegal e disparos de arma de fogo em Presidente Prudente (SP)

Arquivo/g1

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (13), após efetuar disparos de arma de fogo em frente a um bar, na Vila Santa Helena, em Presidente Prudente (SP).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que houve disparos de arma de fogo próximo a um estabelecimento comercial na Vila Santa Helena.

Os policiais fizeram contato com uma testemunha que informou as características do carro do envolvido e, após patrulhamento pelo município, os agentes localizaram e abordaram o veículo.

Após revista veicular, a PM localizou, no banco do condutor, uma pistola calibre 9 milímetros com carregador municiado com cinco cartuchos íntegros e um cartucho do mesmo calibre foi encontrado no carpete do automóvel.

Ao ser questionado, o envolvido informou que estaria nervoso em razão de ter brigado com a esposa e, após ter sido impedido de ingressar no bar, saiu com seu veículo e “efetuou disparos para cima”. Além disso, ele afirmou que teria usado cocaína e ingerido bebida alcoólica.

Os policiais localizaram dois invólucros contendo substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. Sobre a arma de fogo, o homem afirmou que tem registro como “Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador” (CAC), porém, não apresentou a documentação necessária.

Além disso, uma outra equipe policial foi até o local dos disparos e localizou quatro cápsulas deflagradas de calibre 9 mm.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e disparos de arma de fogo, conduzido à Delegacia da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano