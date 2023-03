depois-de-forte-chuva,-prefeitura-anuncia-estado-de-alerta-para-12-bairros-de-suzano

De acordo com a administração municipal, cidade registrou aproximadamente 135 milímetros de água em menos de uma hora na sexta-feira. Ruas em Suzano ficaram alagadas depois de chuva forte de sexta-feira

Reprodução/ TV Diário

Suzano está em estado de alerta para 12 bairros depois da forte chuva que castigou a cidade na sexta-feira (10).

Segundo a Prefeitura, a situação se faz necessária após a cidade registrar, em seu índice pluviométrico, o acúmulo de aproximadamente 135 milímetros de água em menos de uma hora.

De acordo com a Defesa Civil, os bairros Jardim Dona Benta, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Monte Cristo, Jardim Carmem, Vila Figueira, Jardim Maitê, Jardim Belém e Jardim Nazareth foram fortemente atingidos pela chuva e, por isso, estão em estado de alerta.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, além da intensa precipitação registrada, o nível do rio Tietê também influenciou nas ocorrências desta sexta-feira. “O fato de o rio Tietê estar cheio faz com que não tenhamos vazão para a água, sobretudo na região do Parque Maria Helena”, disse o secretário Samuel Oliveira.

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social criaram ambientes de acolhimento, somados ao atendimento permanente. “Colocamos à disposição dois locais para as famílias que precisarem. Até o momento, duas pessoas necessitaram de abrigo e estão sendo acolhidas”, informou o secretário Geraldo Garippo.

O Fundo Social por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da área central arrecada itens de higiene e de limpeza. O ponto para doação é na Rua Monsenhor Nuno, 595.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou os bairros atingidos. “Neste momento, as equipes de todos os departamentos da prefeitura que compõem o ‘Plano Verão’ estão nas ruas buscando atender as demandas e prestando o devido apoio às famílias atingidas pela forte chuva, ao passo em que seguem avaliando os prejuízos causados pelo temporal”, disse.

Ashiuchi informou ainda que determinou o reforço de manutenção por todo o município. “A manutenção de córregos, de bueiros e do sistema de drenagem está em dia e é realizada periodicamente, porém essa grande quantidade pluviométrica (temporal) em um curto período inviabiliza a total drenagem das águas. De qualquer forma, já determinei que todas as equipes estejam nas ruas promovendo manutenções e que a operação Cata-Treco seja intensificada neste final de semana”, concluiu.

Assista a mais notícias

Vito Califano