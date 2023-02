Depois de perseguição, polícia atira contra suspeito de homicídio na região sul de Palmas

Policiais perseguiram dois homens em uma motocicleta no setor Santa Bárbara. Um deles foi preso e o outro conseguiu fugir. Carro da Polícia Militar do Tocantins

Depois de uma perseguição, a polícia conseguiu prender um suspeito de homicídio, no setor Santa Bárbara, em Palmas, na tarde desta sexta-feira (24). A PM chegou a atirar contra o homem que não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Ele estava em uma motocicleta com outro homem, que conseguiu fugir.

A PM recebeu denúncia de que a dupla armada estava circulando pelas ruas da região. Os policiais foram até o local e conseguiram localizar os dois homens, que fugiram ao avistar a viatura. Durante a perseguição, os PMs notaram que um deles estava colocando a mão na cintura, como se estivesse armado. Foi então que um policial atirou contra o suspeito, como sinal de alerta.

O suspeito foi preso após a polícia verificar que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. No momento da prisão de fato, o suspeito estava desarmado.

