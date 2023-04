Depois de três anos suspensa pela pandemia, diocese de Presidente Prudente retorna com Via Sacra no Santuário Morada de Deus

Evento está marcado para esta segunda-feira (3), às 20h, em Álvares Machado (SP). Via Sacra volta a ser realizada nesta segunda-feira (3), às 20h, no Santuário Morada de Deus

Pascom Diocesana

A diocese de Presidente Prudente (SP) volta a realizar a tradicional Via Sacra, no Santuário Morada de Deus, nesta segunda-feira (3), em Álvares Machado (SP).

O evento retorna após três anos suspenso, devido a pandemia da Covid-19. Neste ano, os fiéis percorrerão cerca de dois quilômetros de caminhada, revivendo os passos de Jesus a caminho do Calvário.

“O Mistério da Paixão de Cristo é evidenciado na contemplação das catorze estações destacadas nas esculturas, verdadeiras obras de arte, que convidam e ajudam a rezar. Assim, o centro dessa atividade é oração e meditação”, destaca o vigário episcopal da Primeira Região, padre Sandro Rogério dos Santos.

Via Sacra volta a ser realizada nesta segunda-feira (3), às 20h, no Santuário Morada de Deus

Pascom Diocesana

Ao final, haverá uma reflexão e a bênção do bispo diocesano Dom Benedito Gonçalves dos Santos. “Destaque-se que em tempos de Sínodo sobre a Sinodalidade, somos igreja que quer e precisa caminhar juntos. Caminharemos juntos uns com os outros e caminharemos juntos com Jesus Cristo, Nosso Senhor”, comenta o presbítero.

A organização da Via Sacra é responsabilidade do vicariato da primeira Região Pastoral, que congrega vinte e quatro paróquias.

Os representantes de parte das paróquias assumem o carregamento da cruz e a leitura de motivos e orações nas estações durante o percurso.

“Espero que o evento traga muitos benefícios espirituais para os caminhantes e para a nossa querida e amada Diocese de Presidente Prudente. Minha expectativa é que os fiéis presentes ao Santuário Morada de Deus levem sua vida e se deixem alcançar pelo Mistério. O amor vence sempre! E o povo que caminha junto há de chegar muito mais longe”, finaliza padre Sandro.

Serviço

A Via Sacra terá início às 20h no Santuário Morada de Deus, localizado no campus III da Unoeste, em Álvares Machado (SP).

O acesso ao local deverá ser feito pela Estrada Vicinal Vereador José Molina, sentido ao Distrito de Coronel Goulart. Neste dia, a entrada principal da Rodovia Raposo Tavares é fechada.

A recomendação da diocese é verificar a segurança do veículo no estacionamento. Quem deseja levar crianças, procurar identificá-las com nome, endereço e telefone, mantendo sempre próximas e sob o campo de visão. Além disso, é aconselhável que se leve água.

Não será permitida a saída pela portaria que dá acesso à Rodovia Raposo Tavares (SP-270). A saída será feita também pela vicinal que liga o município de Álvares Machado ao Distrito de Coronel Goulart.

Via Sacra volta a ser realizada nesta segunda-feira (3), às 20h, no Santuário Morada de Deus

Pascom Diocesana

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano