Deputada estadual espera que preso por tentar matá-la ‘abra a boca’ e revele o mandante

Solange Freitas já foi repórter de afiliada da Globo. Ela era candidata a prefeita quando sofreu o atentado em São Vicente. Homem é preso por tentar matar a tiros ex-repórter da TV Tribuna, afiliada da Globo

A prisão do homem que tentou matar Solange Freitas, ex-repórter da TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, gerou um “sentimento de justiça” na vítima. Ao g1, ela disse que a detenção representa “mais uma passo” para chegar ao responsável por ter planejado o assassinato. “Não vejo a hora de que um deles [a dupla detida] abra a boca ou que a polícia consiga provas de quem foi o mandante”.

O crime aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, quando ela era candidata a prefeita da cidade. O carro blindado em que ela estava com a equipe foi alvejado por pelo menos cinco tiros. Até o momento, dois homens foram presos.

O primeiro a ser detido foi um policial militar rodoviário, em 2020. O último, que estava foragido, foi achado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, cidade vizinha, neste domingo (5).

“O sentimento maior que me vem é de justiça. Quando tem uma coisa [nova] neste caso, e quando ele foi preso, foi justiça sendo feita. É a verdade que está aparecendo cada vez mais. É a palavra que mais me vem na cabeça, no sentimento e no coração”, desabafou.

Carro da então candidata à Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, foi alvo de tiros no município

Ela acrescentou que, além do sentimento de justiça, restou a tristeza e também a indignação pelo ocorrido. “Falar de novo sobre esse assunto depois de ter passado por tudo que passei não é fácil. Na hora, você não lembra que está num carro blindado, acha que pode morrer mesmo”.

Busca pelo ‘mandante’

Hoje deputada estadual, Solange Freitas (União Brasil) ressaltou que, agora, deseja que o responsável por planejar o atentado contra ela seja identificado e preso.

“Não vejo a hora de que um deles [a dupla presa] abra a boca ou que a polícia consiga provas de quem foi o mandante e ele vá para a cadeia. Ainda está faltando isso, que é o principal, na minha opinião”, pontuou a vítima.

Por fim, ela afirmou que, apesar da última prisão, o conceito total de justiça não poderá se aplicar no caso. “Nunca vai ser completa, pois sofri o atentado no meio de um processo eleitoral, que me atrapalhou naquela eleição. As coisas começam a acontecer dois anos depois”.

Entenda o caso

Solange Freitas e outras quatro pessoas passavam pela Avenida Monteiro Lobato, na Vila Voturuá, por volta das 10h30 do dia 11 de novembro, quando um motociclista se aproximou do veículo e atirou na direção da janela do passageiro. Após disparar, o condutor acelerou a motocicleta e fugiu.

Um vídeo (veja abaixo), obtido com exclusividade pelo produtor da TV Tribuna Luiz Linna, mostra o momento em que a moto se aproxima do carro da candidata e efetua os disparos. Depois, acelera e foge.

“O foco era onde eu sento, que é geralmente na frente”, explicou Solange em entrevista ao g1, na época. Ela acredita que alguém estava seguindo o carro em que estavam. “Não vejo outro motivo a não ser política. Para quê iam fazer isso? Não imaginava que ia chegar a isso. Não é um ataque só a mim. Eles querem que eu desista, mas eu não vou”, disse após o ocorrido.

Considerado falso suspeito pela Polícia Civil, homem se apresentou no sábado (14) na Delegacia Sede de São Vicente, SP.

Um policial militar rodoviário foi preso em novembro de 2020, suspeito de envolvimento no atentado. O PM teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na Capital. Conforme apurado pelo g1, ele não seria o atirador.

Um homem de 33 anos chegou a se apresentar na Delegacia Sede de São Vicente dias após o crime, alegando ser o autor do atentado contra a candidata. Porém, a Polícia Civil alegou que ele é um falso suspeito, pois as versões apresentadas pelo rapaz não correspondem com as investigações.

Os policiais identificaram que a versão deste homem foi limitada aos fatos e imagens veiculados pela mídia, e não coincidiram com o que já havia sido apurado pela equipe de investigação, principalmente relativo ao trajeto de antes e depois ao atentado e, também, do contato feito com outro suspeito pouco antes da tentativa de homicídio, que lhe indicou o carro da vítima.

Carro de Solange Freitas, candidata a prefeita de São Vicente, é alvejado por tiros

