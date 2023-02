Deputado estadual de Sergipe Jorginho Araújo é hospitalizado

Ele foi internado com dores abdominais. Deputado de SE Jorginho Araújo (PSD)

Ascom/Divulgação

O deputado estadual Jorginho Araújo (PSD), de 31 anos, foi internado nesta quinta-feira (2), em um hospital particular de Aracaju, com dores abdominais.

Em uma rede social, o parlamentar disse que os médicos solicitaram internamento para realizar exames com intuito de melhor investigar o caso.

Um boletim médico divulgado pelo Hospital São Lucas, afirmou que o quadro dele é estável, mas sem previsão de alta.

Jorginho Araújo tomou posse como deputado na tarde da última quarta-feira (1º), durante cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ufficio Stampa