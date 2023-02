Deputado estadual de Sergipe Jorginho Araújo recebe alta após ser internado com dores abdominais

O parlamentar foi internado por recomendação médica, após dar entrada na unidade de saúde, no dia 2 de fevereiro. Deputado de SE Jorginho Araújo (PSD)

O deputado estadual e secretário de estado da Casa Civil Jorginho Araújo (PSD), de 31 anos, teve alta médica de um hospital particular em Aracaju no último sábado (4), após ser internado com dores abdominais. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (6) pela assessoria de comunicação do parlamentar.

Ele ficou internado por recomendação médica, após dar entrada na unidade de saúde, no dia 2 de fevereiro. O político está em casa, em repouso, e deve retornar em breve às atividades na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

O parlamentar tomou posse como deputado na tarde da última quarta-feira (1º), durante cerimônia realizada no plenário da Alese.

Vito Califano