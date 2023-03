Deputado estadual Edmir Chedid sofre AVC e é internado na UTI em São Paulo

Chedid passou mal durante reunião com outros políticos na manhã desta sexta-feira em Bragança Paulista. O deputado estadual Edmir Chedid (DEM)

O deputado estadual Edmir Chedid (União) sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico nesta sexta-feira (31) e foi internado na UTI do hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

Chedid passou mal na manhã desta sexta-feira durante uma reunião com outros políticos em Bragança Paulista. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o Chedid.

O deputado chegou a passar pela Santa Casa, mas foi transferido para o hospital Sírio-Libanês, onde seguia internado nesta sexta. Segundo a assessoria de imprensa de Chedid, ele foi submetido a exames complementares.

Por nota, o Hospital Sírio-Libanês informou que Chedid está “consciente, estável clinicamente e internado na unidade de terapia intensiva (UTI)”.

Carreira política

Em seu oitavo mandato consecutivo, Edmir Chedid foi o 32° candidato a deputado estadual mais votado em São Paulo, com 129 mil votos. O maior número de votos conquistados foi em Bragança Paulista, cidade onde nasceu, com 45,8 mil votos.

Durante a campanha, Chedid defendeu programas destinados a crianças e mulheres. Além disso destacou apoio para a criação do Cartão Bom Prato, que prevê crédito de até R$ 300 à comunidade em situação de vulnerabilidade social..

