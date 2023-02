Deputado estadual Pato Maravilha recebe alta médica

Eele estava internado desde o dia 17 de janeiro, após sentir dores na cabeça, no abdômen e apresentar um quadro de pneumonia. Pato Maravilha – deputado estadual diplomado em Sergipe.

Arquivo pessoal

O deputado estadual, Carlos Alexandre Santos Costa (PL), de 43 anos, conhecido como Pato Maravilha, recebeu alta nesta terça-feira (31), do hospital onde estava internado, em São Paulo, desde o dia 19 de janeiro.

O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais agradecendo a deus, aos familiares e ao povo sergipano pelas orações, e à equipe médica que cuidou dele nesse período.

Pato Maravilha foi internado na UTI de um hospital particular em Aracaju no dia 17 de janeiro, após sentir dores na cabeça, no abdômen e apresentar um quadro de pneumonia. Dois dias depois, a família decidiu transferi-lo em uma UTI aérea pra São Paulo.

No dia 23 de janeiro, ele recebeu alta da UTI, mas continuou internado em observação. A assessoria do deputado diplomado confirmou que ele vai estar nesta quarta-feira (1º), na solenidade de posse na Assembleia Legislativa de Sergipe.

