Deputado federal do RS diz que Bahia é lugar sujo e de pobreza e é alvo de críticas; VÍDEO

Declarações foram dadas em live realizada no perfil pessoal de Mauricio Marcon (Podemos). Autodeclarado conservador e antipetista, o parlamentar teceu críticas ao estado nordestino após uma manifestação a respeito da votação que o presidente Lula (PT) obteve na região. Deputado federal do RS diz que Bahia é lugar sujo e de pobreza e é alvo de críticas

O deputado federal pelo Rio Grande do Sul Mauricio Marcon (Podemos) disse que a Bahia é um lugar “sujo” e de “pobreza”. Ele ainda comparou o estado nordestino ao Haiti. As declarações foram dadas em live realizada na noite de domingo (5) no perfil pessoal do parlamentar no Instagram. (Veja vídeo acima)

”A gente teve lá na Bahia, é um Haiti assim, não tem explicação. É uma pobreza, é tudo pichado, é sujo. E é uma área turística. A gente fica imaginando onde não é”, disse Marcon.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em publicação postada no início da tarde desta quarta-feira (8), que denominou como “nota à sociedade”, Mauricio Marcon afirmou que sua fala foi “maldosamente distorcida por grupos que e pessoas que visam única e exclusivamente destruir a imagem de quem pensa diferente”. O deputado federal alega que a declaração teve o intuito de “fazer uma crítica construtiva, a qual deveria ser encarada de forma positiva, pois tem como objetivo a busca por melhorias para este estado com imenso potencial turístico”. (Leia a íntegra da manifestação abaixo)

Autodeclarado conservador e antipetista, o deputado fez as críticas ao comentar o volume de votos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado. Lula venceu a corrida presencial com 72% dos votos válidos e só perdeu em dois dos 417 municípios baianos.

O deputado federal Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Divulgação/Câmara dos Deputados

Após a publicação do vídeo, o deputado recebeu críticas na publicação. No Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa rebateu as declarações.

“Caro deputado Marcon: instrua-se, eduque-se, retenha essa baba ofídico-peçonhenta que emana da tua boca, seiva da violência que grassa em nosso país. Conheça direito a Bahia, o seu peso histórico, a sua estupenda arte, as suas magníficas igrejas e a sua contribuição para a formação da nacionalidade brasileira”, disse Joaquim Barbosa.

O deputado estadual do RS Leonel Radde (PT) afirma que registrou um boletim de ocorrência contra Marcon pelas “falas racistas e repletas de preconceito”.

“Não é possível que o nosso país conviver com esse tipo de racista na política! Fascista!”, escreveu o político petista em uma rede social.

A titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), Andrea Mattos, afirma que o inquérito será remetido à Polícia Federal (PF). Ela esclarece que a imunidade parlamentar está limitada a eventuais delitos cometidos no exercício do mandato e em razão das funções realizadas. Os demais casos são julgados de acordo com a regra comum.

”Fazendo uma analise preliminar das falas do senhor deputado não vislumbro que praticar, induzir e incitar a discriminação de procedência nacional traga quaisquer benefícios à democracia, porquanto é conduta que não deve ser tolerada pelo direito”, avalia a delegada.

Quem é Mauricio Marcon

Integrante da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados para a legislatura 2023/2027, Mauricio Marcon (Podemos) tem 36 anos e é natural de Caxias do Sul, na serra gaúcha. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele obteve 140.634 votos.

Em suas redes sociais, Marcon se define como “cristão, conservador e defensor do liberalismo econômico”. Durante a campanha eleitoral, disse que entre as medidas que proporia na Câmara estavam “voto impresso/auditável” e “presidiário não vota”.

Economista formado, Marcon iniciou a carreira política como vereador. Ele atuou no legislativo municipal entre 2020 e 2022, à época filiado ao NOVO. Antes, ele já havia tentado ocupar uma cadeira em Brasília e fez cerca de 11 mil votos, ficando como suplente.

Deputado Mauricio Marcon (Podemos-RS) posa em frente a carro com adesivo de Lula atrás das grades

Reprodução

Nota do deputado federal

No último domingo, ao fazer a minha rotineira live para dar transparência ao meu mandato, a qual faço desde antes de me tornar Vereador, acabei proferindo uma fala que vem sendo maldosamente distorcida por grupos e pessoas que visam única e exclusivamente destruir a imagem de quem pensa diferente.

Ao me referir ao estado da Bahia de maneira alguma me referi ao seu povo, pelo qual tenho muito respeito e admiração – um povo guerreiro e trabalhador, com uma admirável história. A Bahia é um estado rico em belezas naturais mas que, infelizmente, ainda sofre economicamente, como mostram os dados socioeconômicos locais – aos quais todos têm acesso.

Minha fala foi somente no sentido de alertar e trazer ao público o quanto este estado merece atenção e cuidado para que atinja o seu máximo potencial econômico, gerando emprego, renda e desenvolvimento – o verdadeiro caminho para a superação da pobreza.

Somente expressei a minha percepção de um local turístico para fazer uma crítica construtiva, a qual deveria ser encarada de forma positiva, pois tem como objetivo a busca por melhorias para este estado com imenso potencial turístico.

Lamento muito as distorções, inverdades e a má fé destes ataques políticos e oportunistas que modificaram o tom e o contexto de minha fala.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo