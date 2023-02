Deputados Amélio Cayres e Léo Barbosa são eleitos para presidir o 1º e 2º biênio na Assemblei Legislativa

Eleições para composição das próximas duas mesas diretoras aconteceram nesta quarta-feira (1º), no plenário da Casa. Deputados Amélio Cayres e Léo Barbosa, do Republicanos

Os deputados estaduais Amélio Cayres e Léo Barbosa, ambos do partido Republicanos, vão presidir a Assembleia Legislativa (Aleto) pelos próximos dois biênios. As eleições para composição das próximas duas mesas diretoras aconteceram na tarde desta quarta-feira (1º), no plenário da Casa.

Também nesta quarta-feira, pela manhã, tomaram posse os 24 deputados estaduais escolhidos durante as eleições de outubro de 2022. A sessão solene começou às 10h e terminou por volta de meio-dia. Os parlamentares vão compor a Casa Legislativa do dia 2 de fevereiro deste ano a 31 de janeiro de 2027.

1º Biênio

A sessão extraordinária para eleição das mesas foi presidida por Léo Barbosa. Todos os 23 deputados o elegeram como presidente da Casa Legislativa durante a votação. Cayres será o presidente até 2024. Veja como a mesa será composta:

Presidente – Amélio Cayres (Republicanos)

1º Vice-Presidente – Ivory de Lira (PCdoB)

2º Vice-Presidente – Gutierres Torquato (PDT)

1º Secretário – Vilmar de Oliveira (SD)

2ª Secretária – Professora Janad Valcari (PL)

3º Secretário – Marcus Marcelo (PL)

4º Secretário – Eduardo Fortes (PSD)

Perfil do presidente

Amélio Cayres é natural da Bahia. Veio para o Tocantins em 1976 para exercer a atividade agropecuária. Em 1996, foi eleito prefeito de Esperantina (TO), sendo reeleito em 2000. Foi eleito deputado estadual em 2006 e reeleito para mais quatro mandatos consecutivos: 2010, 2014, 2018 e 2022.

2º biênio

Assim como na primeira votação, todos os deputados escolheram Léo Barbosa para residir os trabalhos e 1º de fevereiro de 2025 e seguirá até 31 de janeiro de 2027. A mesa diretora para o próximo biênio será composta da seguinte forma:

Presidente – Léo Barbosa (Republicanos)

1º Vice-Presidente – Cleiton Cardoso (Republicanos)

2º Vice-Presidente – Vanda Monteiro (UB)

1º Secretário – Fabion Gomes (PL)

2ª Secretário – Eduardo Mantoan (PSDB)

3º Secretário – Jair Farias (UB)

4º Secretário – Wiston Gomes (PSD)

Perfil do presidente

Léo Barbosa nasceu e, Porto Nacional e cresceu no distrito de Taquaruçu. Ingressou na vida política em 2016, quando foi eleito vereador de Palmas. Em 2019, iniciou seu mandato como deputado estadual e foi reeleito em 2022. Na Assembleia Legislativa, foi 2° vice-presidente da Mesa Diretora e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Duas eleições

A eleição para dois biênios em um só dia foi aprovada em dezembro de 2022 pelos deputados e teve origem com a chamada PEC da Eternidade, que causou polêmica.

A proposta aprovada alterou a constituição da Assembleia e determinou que parlamentares possam eleger a presidência pelos próximos dois biênios. Os deputados também aprovaram, por unanimidade, uma proposta que proibiu a reeleição para a Mesa Diretora dentro de uma mesma legislatura.

