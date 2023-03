Deputados estaduais criam Frente Parlamentar de apoio à Baixada Santista e Vale do Ribeira

Deputado Estadual Tenente Coimbra é o novo coordenador do órgão. Decisão foi anunciada, nesta quinta-feira (9), na Associação Comercial de Santos. Deputados estaduais criam Frente Parlamentar Unificada de apoio a Baixada Santista

Divulgação

Os deputados estaduais eleitos e reeleitos criaram a Frente Parlamentar Unificada de Apoio à Baixada Santista e Vale do Ribeira, na manhã desta quinta-feira (9), durante encontro na Associação Comercial de Santos. O deputado Tenente Coimbra (PL) foi escolhido como coordenador da Frente e a vice coordenadora é a deputada Solange Freitas (União).

A nova frente foi aprovada pelos deputados estaduais Caio França (PSB), Paulo Corrêa Jr. (PSD), Tenente Coimbra (PL), Solange Freitas (União) e Paulo Mansur (PL). A Frente Parlamentar da Baixada Santista e Vale do Ribeira e a Frente Parlamentar da Saúde, que trabalhavam de forma separadas, agora se uniram para discutir assuntos integrados e os interesses da população.

No encontro, ficou definido que será desenvolvido um trabalho conjunto, com uma programação anual, que possa contar com a contribuição de todos, e um revezamento na coordenação da Frente. O escolhido para ser o novo coordenador foi Tenente Coimbra.

Segundo ele, todos os projetos desenvolvidos são de médio e longo prazo e será feito um rodízio entre os cinco deputados na coordenação. O acordo foi definido para que todos tenham a oportunidade de presidir os debates e pautas prioritárias como na área da saúde, educação, habitação, mobilidades, desenvolvimento econômico e outras políticas públicas.

“Vamos trabalhar na questão do Instituto Médico Legal (IML), que é extremamente necessário para os moradores de Santos e São Vicente, que tem que se estender até Praia Grande” explicou ele.

Ainda segundo Coimbra, a mobilidade regional também deverá ser discutida. “A interligação entre as cidades é um tema que vamos dar atenção. Muitas pessoas moram em uma cidade, estudam em outra e trabalham em outra. Precisamos facilitar os acesso e desenvolver o potencial econômico de cada cidade”, disse.

Entre outros os temas que foram alinhados como prioridades estão: a Ligação-Seca entre Santos e Guarujá, o Veículo Leves Sobre Trilhos na área continental de São Vicente, questões sociais envolvendo moradores de ruas e as enchentes. Ainda durante a reunião, os deputados incluíram as demandas da região do Litoral Norte.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vito Califano