Deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa de SC; Mauro de Nadal é eleito presidente

Quarenta eleitos em 2022 assumem cargos até janeiro de 2027. Nadal foi votado por 38 dos 40 parlamentares e volta à presidência. Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a posse dos deputados

Patrick Rodrigues/NSC

Sessão na manhã desta quarta-feira (1º) marcou o início da nova legislatura e a posse dos 40 deputados estaduais eleitos em Santa Catarina nas eleições de outubro de 2022. A cerimônia foi no plenário da Assembleia Legislativa (Alesc), em Florianópolis.

A sessão foi presidida pelo deputado Padre Pedro Baldissera (PT), o mais velho entre os eleitos, e contou com a presença de representantes dos poderes, entre eles, o governador Jorginho Mello (PL) e a vice Marilisa Boehm (PL).

O partido de Jorginho é o dono de 11 das 40 cadeiras na Alesc, a maior bancada, equivalente a 27,5% dos eleitos. Ao todo, 13 legendas vão compor a nova legislatura. Confira a composição abaixo:

PL: Ana Campagnolo, Berlanda, Carlos Humberto, Ivan Naatz, Jessé Lopes, Marcius Machado, Massocco, Maurício Eskudlark, Oscar Gutz, Sargento Lima e Soratto

MDB: Antídio Lunelli, Fernando Krelling, Jerry Comper, Mauro de Nadal, Tiago Zilli e Volnei Weber

PT: Fabiano da Luz, Luciane Carminatti, Neodi Saretta e Padre Pedro

Podemos: Camilo Martins, Lucas Neves e Paulinha

Progressistas: Altair Silva, Pepê Colaço e Zé Milton

PSD: Júlio Garcia, Mário Motta e Napoleão Bernardes

União Brasil: Jair Miotto, Marcos da Rosa e Reporter Sérgio Guimarães

PSDB: Dr. Vicente e Marcos Vieira

Novo: Matheus Cadorin

PDT: Rodrigo Minotto

PSOL: Marquito Marcos José Abreu

PTB: Delegado Egídio Ferrari

Republicanos: Sergio Motta

Mauro de Nadal presidente

Logo após a sessão de posse, os deputados abriram votação e decidiram pelo nome de Mauro de Nadal (MDB) para a presidência da Assembleia Legislativa. Foram 38 votos e duas abstenções. O mandato será de 2 anos.

Nadal, de 51 anos, é formado em Direito e especializado em Gestão Pública. É deputado estadual em terceiro mandato.

Na legislatura anterior, presidiu a Alesc em 2021 e chegou a assumir como governador interino do Estado. Antes da atuação como deputado, foi prefeito de Cunha Porã.

Deputado Mauro de Nadal (MDB) foi eleito presidente da Alesc

Patrick Rodrigues/NSC

Após a eleição de Nadal, houve votação para a composição da Mesa Diretora, que ficou da seguinte forma:

1° vice-presidente: Maurício Eskudlark (PL)

2° vice-presidente: Rodrigo Minotto (PDT)

1° secretário: Paulinha (Podemos)

2° secretário: Padre Pedro (PT)

3° secretário: Marcos da Rosa (União)

Vittorio Rienzo