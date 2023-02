deputados-estaduais-tomam-posse-na-assembleia-legislativa-de-sergipe

Após a execução do Hino Nacional brasileiro, os parlamentares eleitos ficaram de pé e formalizaram o ato de posse, que foi seguido pela leitura do nome dos empossados. Deputados estaduais tomam posse em Sergipe

Os 24 deputados estaduais, que foram escolhidos durante as Eleições de 2022, tomaram posse na tarde desta quarta-feira (1º), no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, em Aracaju.

A cerimônia foi comandada pelo deputado Luciano Bispo, do PSD, que foi presidente da casa parlamentar nos últimos anos, e foi reeleito como deputado nas eleições do ano passado.

Após a execução do Hino Nacional brasileiro, os parlamentares eleitos ficaram de pé e formalizaram o ato de posse, que foi seguido pela leitura do nome dos empossados.

Deputados de Sergipe durante ato de posse

O deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil , que será o representante do governo do estado na Alese, falou sobre o trabalho como parlamentar. “A expectativa é de muito diálogo, de trabalhar e defender os interesses do governo, mas sem esquecer a independência do Poder Legislativo”.

Já o líder da oposição, Georgeo Passos, do Cidadania, disse o que espera do novo governo. “O desafio é tentar ajudar o estado de Sergipe a entrar na rota. Esperamos que o governador Fábio, que tem uma grande bancada na Assembleia, possa agora mudar a vida das pessoas, como ele se propôs na campanha. Cabendo a nós da oposição, fazermos a fiscalização com responsabilidade e de forma propositiva”, disse.

Deputados estaduais durante solenidade de posse em Sergipe

A primeira mulher trans eleita por Sergipe para Assembleia Legislativa, Linda Brasil (PSOL), falou sobre a importância da representatividade para todos que esperam mudanças no meio político. “É uma sensação de felicidade representar tantas pessoas, não só a população LGBT, mas todas as pessoas que acreditam na transformação da política. Eu como educadora vou lutar por uma educação libertadora para mudar a fotografia do poder político do nosso estado”.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), ressaltou a importância da parceria dos poderes em prol do estado. “A Assembleia, nesse momento, tem uma missão junto com o governo do estado de fazer uma parceria, para que Sergipe possa avançar e ter suas demandas atendidas. Os poderes Executivo e Legislativo somados podem dar o resultado que a sociedade tanto espera”.

Eleição Mesa Diretora

Nova Mesa Diretora da Alese

Na ocasião, também foi realizada a eleição e posse da nova Mesa Diretora, que ficou com a seguinte composição:

Presidente: Jeferson Andrade (PSD)

Vice-presidente: Garibaldi Mendonça (PDT)

1º secretário: Luciano Bispo (PSD)

2º secretário: Marcelo Sobral (União Brasil)

3º secretário: Carminha Paiva (Republicanos)

4º secretário: Paulo Júnior (PV)

Confira abaixo a relação dos candidatos eleitos (os reeleitos estão em negrito):

Cristiano Cavalcante (União Brasil): 45.314 votos

Dra Lidiane Lucena (Republicanos): 37.332 votos

Jeferson Andrade (PSD): 35.909 votos

Marcos Oliveira (PL): 35.114 votos

Carminha (Republicanos): 34.790 votos

Luciano Bispo (PSD): 30.867 votos

Linda Brasil (PSOL): 28.704 votos

Maisa Mitidieri (PSD): 28.174 votos

Paulo Jr (PV): 27.947 votos

Pato Maravilha (PL): 27.552 votos

Áurea Ribeiro (Republicanos): 26.200 votos

Adailton Martins (PSD): 24.175 votos

Netinho Guimarães (PL): 24.164 votos

Jorginho (PSD): 23.854 votos

Marcelo Sobral (União Brasil): 22.159 votos

Kaká Santos (União Brasil): 20.280 votos

Chico do Correio (PT): 18.523 votos

Georgeo Passos (Cidadania): 18.429 votos

Luizão Dona Trampi (União Brasil): 18.291 votos

Garibalde (PDT): 18.073 votos

Luciano Pimentel (PP): 18.073 votos

Ibrain de Valmir (PV): 16.554 votos

Dr. Samuel Carvalho (Cidadania): 15.621 votos

Neto Batalha (PP): 14.990 votos

Vittorio Rienzo