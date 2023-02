Deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa para os próximos quatro anos

Posse iniciou às 10h desta quarta-feira (1º), com a presença de políticos e autoridades públicas. Deputados estaduais, eleitos em outubro do ano passado, ficarão na Casa Legislativa até 31 de janeiro de 2027. Deputados estaduais tomam posse durante sessão na Assembleia Legislativa

Reprodução/Youtube

Os 24 deputados estaduais, que foram escolhidos durante as eleições de outubro de 2022, tomam posse na manhã desta quarta-feira (1º). A sessão solene começou às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa, em Palmas, e terminou por volta de meio-dia. Os parlamentares vão compor a Casa Legislativa, do dia 2 de fevereiro deste ano a 31 de janeiro de 2027. (Veja a lista abaixo)

O deputado Leo Barbosa (Republicanos), filho do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do mesmo partido, presidiu a mesa diretora e comandou a solenidade. O parlamentar foi o que recebeu mais votos durante o pleito.

A sessão iniciou com a composição da mesa diretora. Estiveram presentes o governador do estado; o vice-governador Laurez Moreira (PDT); a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB); o presidente da Câmara de Vereadores, Folha (PSDB); o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Diogo Borges; uma representante do ex-governador Siqueira Campos, além dos presidentes do TJ, TCE, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e OAB.

No início da sessão, a banda da Polícia Militar executou o hino nacional brasileiro. Os parlamentares eleitos foram anunciados e ficaram de pé para prestarem o compromisso solene.

Em seguida, foram chamados, um a um, para ratificar o compromisso na tribuna com a frase: “Assim o prometo”. Depois, eles cumprimentaram as autoridades, assinaram o termo de posse e fizeram fotografias para registrar o momento.

Posse dos 24 deputados estaduais é realizada na Assembleia Legislativa

Ernandes Parrião/TV Anhanguera

Poucas novidades

Dos 24 nomes que vão representar o Poder Legislativo nos próximos quatro anos, 15 conseguiram a reeleição em 2022. Ou seja, nove parlamentares vão ser novidade para este mandato. (Veja a lista completa no fim da matéria)

Além da pouca renovação, também reduziu o número de mulheres eleitas em 2022. Apenas três tomar posse nesta quarta-feira: Professora Janad Valcari (PL), Vanda Monteiro (União) e Claudia Lelis (PV).

Com relação às siglas, opartido com mais representatividade será o Republicanos, com sete deputados. O PL elegeu quatro deputados, seguido pelo PSD com três e pelo União com dois parlamentares. Solidariedade, PC do B, Cidadania, PSDB, PSC, PV, PSB e PDT elegeram um candidato cada.

Eleição da mesa Diretora

Os deputados estaduais Amélio Cayres e Léo Barbosa, ambos do partido Republicanos, vão presidir a Assembleia Legislativa (Aleto) pelos próximos dois biênios. Eles foram eleitos por unanimidade.

A eleição para dois biênios em um só dia foi aprovada em dezembro de 2022 pelos deputados e teve origem com a chamada PEC da Eternidade, que causou polêmica.

A proposta aprovada alterou a constituição da Assembleia e determinou que parlamentares possam eleger a presidência pelos próximos dois biênios. Os deputados também aprovaram, por unanimidade, uma proposta que proibiu a reeleição para a Mesa Diretora dentro de uma mesma legislatura.

Saiba quem são os deputados

Veja quem toma posse nesta quarta-feira (1°)

Leo Barbosa (Republicanos) – Reeleito

Professora Janad Valcari (PL)

Jair Farias (União) – Reeleito

Jorge Frederico (Republicanos) – Reeleito

Amélio Cayres (Republicanos) – Reeleito

Nilton Franco (Republicanos) – Reeleito

Cleiton Cardoso (Republicanos) – Reeleito

Vilmar (Solidariedade): 20.683 – Reeleito

Olyntho Neto (Republicanos): Reeleito

Fabion Gomes (PL): 19.159 – Reeleito

Vanda Monteiro (União) – Reeleito

Valdemar Junior (Republicanos) – Reeleito

Ivory de Lira (PC do B) Reeleito

Luciano Oliveira (PSD)

Eduardo do Dertins (Cidadania) – Reeleito

Eduardo Fortes (PSD)

Eduardo Mantoan (PSDB)

Marcus Marcelo (PL)

Professor Junior Geo (PSC) – Reeleito

Claudia Lelis (PV): 12.674 – Reeleito

Moisemar Marinho (PSB)

Wiston Gomes (PSD)

Gutierres Torquato (PDT)

Gipão (PL)

