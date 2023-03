deputados-federais-de-roraima-vistoriam-obras-em-trecho-com-atoleiros-na-br-174:-‘rodovia-acabada’

Helena da Asatur (MDB), Defensor Stélio Dener (Republicanos) e Zé Haroldo Cathedral (PSD) conversaram com motoristas e constataram a necessidade de haver manutenção permanente na única rodovia que liga Roraima ao estante do Brasil. Deputados Helena da Asatur (MDB), Defensor Stélio Dener (Republicanos) e Zé Haroldo Cathedral (PSD) em vistpria na BR-174

Uma comitiva com três dos oito deputados federais de Roraima esteve nessa sexta-feira (10) na BR-174 para vistoriar as obras do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes (Dnit) no 30 de quilômetros quase intrafegáveis, com buracos e lama. A rodovia é a única que liga Roraima ao restante do Brasil.

Estavam na comitiva os deputados Helena da Asatur (MDB), Defensor Stélio Dener (Republicanos) e Zé Haroldo Cathedral (PSD) – todos ainda no primeiro mandato na Câmara Federal. A previsão é que as obras no trecho sejam entregues no dia 20 de novembro de 2023 pelo Dnit.

No trecho dos 30 quilômetros, o asfalto deu lugar à lama e ao barro. O trajeto ruim se inicia na ponte que corta o rio Alalaú, na divisa entre entre Roraima e o Amazonas, no território indígena Waimiri Atroari.

O local — com intenso fluxo de caminhões de carga — tem sido alvo de pedidos de manutenção, já que a situação crítica afeta a economia de Roraima.

O g1 esteve na região um dia antes dos deputados e constatou o cenário crítico: “o risco de vida é muito grande, a gente passa por isso se apegando a Deus”, disse um dos caminhoneiros ouvidos pela reportagem.

Nesta sexta, g1 também acompanhou a vistoria dos parlamentares. Durante a visita, os deputados conversaram com caminhoneiros e motoristas que enfrentavam o trecho crítico da rodovia. Os três destacaram que o foco agora é conseguir recursos para restaurar a BR-174.

Para a deputada Helena da Asatur, a reação foi de surpresa ao ver no que a principal rodovia de Roraima se transformou ao longo de quatro anos.

“O que nos estamos evidenciando é que está um caos, principalmente nessa área da reserva. Nós precisamos tomar atitudes, ir atrás de recursos e cobrar para que seja feita não só a restauração, mas a constante manutenção da nossa rodovia”, disse a deputada ao g1.

Já para Stélio Denner, o momento é para se pensar em medidas permanentes para que os atoleiros não voltem a aparecer.

“A situação aqui é crítica. É muito triste ver o que a nossa BR-174 se transformou. Está acabada”, disse ele, acrescentando que “Roraima depende dessa rodovia e precisa dela em ótimo estado”.

O deputado Zé Haroldo teve a mesma percepção e descreveu a rodovia como “acabada”. Para ele, será necessário construir uma nova estrada “do zero” se não haver possibilidades de uma manutenção constante.

“O intuito da nossa visita é vistoriar. A gente recebe muitas fotos na internet sobre a situação da rodovia mas é muito diferente quando a gente vem. Eu, particularmente, estou muito impressionado. Essa situação é triste. Nossa BR-174 acabou”, disse o parlamentar.

Helena da Asatur, Zé Haroldo Cathedral e Defensor Stélio Dener (Republicanos) na BR-174

É pela BR-174 que chega a Roraima alimentos e combustível consumidos no estado. E é também por ela que toda produção agrícola do estado é escoada.

A falta de infraestrutura na BR-174 é um problema antigo. Em 2021, o g1 mostrou que a rodovia tinha trechos sem asfalto, sem acostamento e muitos buracos na pista. A rodovia federal é a única forma de sair ou chegar a Roraima por via terrestre, o que não deixa outra alternativa a não ser enfrentar as adversidades do percurso.

