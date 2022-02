“Dès qu’elle est là, il y a un malaise terrible” : Laurent Baffie règle violemment ses comptes avec Christine Angot

Rien ne va plus entre Christine Angot et Laurend Baffie. Dans le podcast Dans le rétro, sur France Bleu, lundi 31 janvier 2022, il a éprouvé tout le mépris qu’il a pour la romancière. Tous les deux se sont souvent cotoyés sur le plateau d’On n’est pas couché. Et l’humoriste ne garde pas de bons souvenirs de Christine Angot. “Quand on humilie les gens et quand on leur demande de rire contre eux-mêmes. C’est ça l’humiliation suprême…“, pouvait-on entendre dans le podcast de France Bleu de la voix de Christine Angot. Un sonore qui n’a pas manqué de faire réagir Laurent Baffie. “Parfois ce qui fait rire une personne n’en fait pas rire une autre. Christine Angot parle même d’humiliation“, a lancé l’animatrice Déborah Grunwald à l’ancien acolyte de Laurent Ruquier.

“Que répondre à Christine Angot que je tiens pour folle et dès qu’elle est sur un plateau, il y a un malaise terrible“, a-t-il constaté dans un premier temps avant d’aller plus loin. “Je sais qu’elle a beaucoup de fans et que les gens vont me traiter de tous les noms quand je dis ça. Mais je le pense sincèrement. Elle m’a toujours extrêmement gêné et c’est une sorte de terroriste de la pensée. Je pense que pour elle, rire c’est déchoir“.

Laurent Baffie n’a pas de considération pour Christine Angot

Bien connu pour son franc-parler, Laurent Baffie n’a pas hésité à aller encore plus loin et s’est même montré très agacé à l’encontre de Christine Angot. “Je l’e**erde et elle est malhonnête intellectuellement, elle me l’a prouvé sur un plateau.” Il a également assuré qu’il n’avait aucune considération pour Christine Angot. “Elle dit n’importe quoi. Ce n’est pas quelqu’un à qui j’ai envie de répondre ou de parler.”

