desabamento-de-parede-causa-morte-e-deixa-feridos-em-centro-religioso-de-sc

Uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas após a parede de um prédio em obras desabar sobre o imóvel vizinho, um centro religioso, em Chapecó, no Oeste catarinense, nesta segunda-feira (23). A informação é do Corpo de Bombeiros Militar.

A mulher não teve a idade ou identidade confirmada até a publicação desta notícia. Entre os feridos, há pessoas com lesões graves, mas todas ficaram em condições estáveis, segundo os bombeiros.

O acidente ocorreu na Casa Espiritualista Amor e Luz, no Centro. Com o desabamento da parede do prédio em obras, a casa religiosa teve queda de parte do telhado, atingido pelos destroços da obra vizinha.

O fato ocorreu durante um temporal com rajadas de vento de até 90 km/h. Havia cerca de 30 pessoas no centro religioso na hora do acidente.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestou auxílio aos feridos. A Defesa Civil esteve no local, já que parte da parede em obras continuava cedendo após o acidente, além da Polícia Científica.

