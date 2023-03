Desabrigados após chuvas em São Sebastião serão levados para moradias populares em Bertioga

Governo estadual informou que 300 unidades habitacionais de condomínio entregue nesta semana serão usadas temporariamente para abrigar pessoas que perderam suas casas com temporais. Unidades foram entregues pelo governo federal nesta semana

Marcella Pierotti

Cerca de 1,2 mil moradores que perderam suas casas após o temporal devastador que matou 65 pessoas no Litoral Norte de São Paulo vão ser abrigadas provisoriamente em moradias populares recém entregues pelo governo federal em Bertioga (SP).

Atualmente, as famílias estão em hotéis e pousadas. A distância entre a Vila Sahy, área mais atingida pelo temporal, e o condomínio habitacional em Bertioga é de cerca de 50 quilômetros.

Aline Silva de Jesus, de 33 anos, que perdeu a casa na tragédia, vê a moradia provisória como uma chance de retomar a vida.

“É um teto para mim, um lugar para recomeçar. Tenho sete filhos e estou desempregada”, disse ao g1.

O acordo começou a ser construído após o vice-presidente do República, Geraldo Alckmin (PSB), visitar as áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião (SP) e sugerir o uso temporário das habitações na cidade vizinha.

Caio Matheus (PSDB), prefeito de Bertioga, chegou a demonstrar resistência à ideia do governo federal e disse que iria lutar pelos moradores de sua cidade. Depois, na entrega das moradias, minimizou o assunto e disse não haver polêmica ao dizer que Bertioga é uma cidade solidária.

Segundo o governo estadual, a medida foi adotada em caráter emergencial e prevê a cessão de 300 unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, pelo período de oito meses. Ainda não está definido como será o processo de transferência das famílias para o espaço.

O empreendimento contou com investimentos de R$ 35,7 milhões, sendo R$ 10,8 milhões do Governo de São Paulo e R$ 24,9 milhões do Governo Federal. Cada unidade tem área útil de 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

O terreno onde serão construídas as casas para parte dos moradores já passa por terraplanagem

Divulgação/PMSS

Construção de moradias

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que a previsão é que as obras para as moradias definitivas em São Sebastião comecem imediatamente e sejam concluídas em cerca de 180 dias.

Até esta quinta foram anunciados seis terrenos em quatro bairros. Os locais ficam nos bairros Topolândia, Maresias, Barequeçaba e uma área na própria Vila Sahy – epicentro da tragédia. Inicialmente, o governo estima que de 400 a 600 casas sejam construídas nessas três áreas.

Onde ficam os terrenos que receberão os desabrigados de São Sebastião

Arte/g1

